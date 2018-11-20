Масштабна ДТП на Одеській трасі у Києві: вантажівка зіткнулась із легковими авто

У Києві 20 листопада на Одеській трасі поблизу розвороту Віти Поштової зіткнулися декілька автомобілів та вантажівка. Від потужного удару фура перевернулася.

Про це інформують у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

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Відомо, що в результаті зіткнення вантажівка перевернулася, є постраждалі. У спільноті також уточнюють, що аварія трапилась поблизу Південного кладовища. На щастя, обійшлося без жертв, проте відомо про постраждалих в результаті ДТП.

Наразі на місці автопригоди працюють правоохоронці та медики, причину зіткнення автомобілів з’ясовують.

Дивіться відео з місця масштабної ДТП у Києві: