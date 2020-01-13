Масштабна ДТП під Запоріжжям: зіткнулися 7 авто, серед них – "швидка" і поліцейська Toyota

Масштабна аварія сталася о 8 ранку. Спочатку з кермуванням не впоралась водійка Ford, вона з’їхала у кювет і викликала на поміч поліцейських та медиків. Поки ті надавали допомогу, в автомобіль "швидкої" врізався ВАЗ, а сама "швидка" протаранила патрульне авто.

За пів години на цій же ділянці сталася друга аварія. В авто поліції в’їхав на власному транспорті працівник ДСНС. Чоловік у коментарі Укрінформу розповів, що аварійний знак на дорозі стояв не у тому місці.

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Саме тому йому фактично довелося врізатися в авто поліції.



Потрощена автівка поліцейських/ фото Укрінформ



В аварію потрапили 7 автомобілів/ фото Укрінформу

У мене був вибір: виїхати на зустрічну смугу, де на той момент їхали авто, або ж трохи пригальмувати і в'їхати в авто поліції. Я обрав другий варіант. Після зіткнення з поліцейською Toyota машину занесло, і я в'їхав у ще одну автівку. Через ожеледь на дорозі машину занесло,

– зазначив чоловік.

Правоохоронці натомість кажуть: друга аварія сталася через недотримання швидкісного режиму.

В аварії постраждали медики, вони отримали легкі травми.



Аварія під Запоріжжям/ фото Укрінформу



ДТП під Запоріжжям за участю "швидкої" і патрульної/ фото Укрінформу

Увага! О 9:30 у ДСНС попередили про те, що на трасі М-18 на ділянці між Запоріжжям і Василівкою – ожеледь, співробітники Укравтодору обробляють автомобільне покриття спеціальною сумішшю.