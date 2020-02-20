Масштабна ДТП у Канаді: на трасі зіткнулися понад 200 автомобілів, є загиблі – фото, відео
-
Понад 200 автомобілів 20 лютого втрапили у велетенську ДТП у Канаді поблизу міста Монреаль. Вже відомо про 2 загиблих та щонайменше 90 травмованих людей. Пошкоджені приблизно 100 легковиків та 12 вантажівок.
Попередньо причиною аварії називають раптову зміну погоди, про це повідомили у CBC News. Начебто потужний сніговій несподівано знизив видимість на трасі до нуля.
Раніше моторошна ДТП сталася в Ірпені: загинули дві жінки, що перебігали дорогу – відео 18+
Що відомо про масштабну автомобільну аварію в Канаді 20 лютого
- Понад 200 автомобілів вважають учасниками ДТП.
- Більше, ніж 100 легковиків та 12 вантажівок зазнали пошкоджень.
- Влада повідомила про двох загиблих.
- Відомо про 90 людей, які зазнали травм, з яких 30 – помірно важкі.
- Усі потерпілі вже у лікарнях.
- 10-кілометровий відтинок траси у передмісті одного з найбільших міст Канади Монреаля закрито для руху.
Дивіться фото з місця велетенської аварії в Канаді (Radio-Canada):
Відео з місця аварії публікують у соцмережах:
Читайте також: В Австралії у небі зіштовхнулися два літаки, є жертви – фото, відео
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
У німецькому місті Ганау розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв: фото та відеосьогодні , 02:56
-
"Аталанта" українця Маліновського розгромила "Валенсію" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відеосьогодні , 00:09
-
Суд відпустив під домашній арешт ексбійця "Омеги", підозрюваного у розстрілах Майдану19 лютого , 23:19
Коментарі