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      Масштабна ДТП у Канаді: на трасі зіткнулися понад 200 автомобілів, є загиблі – фото, відео

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      У масштабну ДТП у Канаді втрапили понад 200 автомоблів / CBC

      Понад 200 автомобілів 20 лютого втрапили у велетенську ДТП у Канаді поблизу міста Монреаль. Вже відомо про 2 загиблих та щонайменше 90 травмованих людей. Пошкоджені приблизно 100 легковиків та 12 вантажівок.

      Попередньо причиною аварії називають раптову зміну погоди, про це повідомили у CBC News. Начебто потужний сніговій несподівано знизив видимість на трасі до нуля. 

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      Що відомо про масштабну автомобільну аварію в Канаді 20 лютого

      • Понад 200 автомобілів вважають учасниками ДТП.
      • Більше, ніж 100 легковиків та 12 вантажівок зазнали пошкоджень. 
      • Влада повідомила про двох загиблих. 
      • Відомо про 90 людей, які зазнали травм, з яких 30 – помірно важкі.
      • Усі потерпілі вже у лікарнях.
      • 10-кілометровий відтинок траси у передмісті одного з найбільших міст Канади Монреаля закрито для руху. 

      Дивіться фото з місця велетенської аварії в Канаді (Radio-Canada):

       

       

      Відео з місця аварії публікують у соцмережах: 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Аварії та ДТП Постраждалі Авто Жертви Канада
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