Масштабна ДТП у Канаді: на трасі зіткнулися понад 200 автомобілів, є загиблі – фото, відео

У масштабну ДТП у Канаді втрапили понад 200 автомоблів / CBC

Понад 200 автомобілів 20 лютого втрапили у велетенську ДТП у Канаді поблизу міста Монреаль. Вже відомо про 2 загиблих та щонайменше 90 травмованих людей. Пошкоджені приблизно 100 легковиків та 12 вантажівок.