Масштабна ДТП у Києві: фура протаранила 8 автомобілів – фото, відео

Увечері 6 листопада у Києві поблизу станції метро "Чернігівська" сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. В результаті ДТП ускладнено рух транспорту.

У патрульній поліції Києва повідомили, що ДТП на Братиславській сталася за участі 9 автомобілів. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля МАЗ зіткнувся з 8 легковими машинами.

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Дивіться відео з місця аварії:

В результаті зіткнення ніхто не травмувався. Автомобілі отримали механічні пошкодження.

Масштабна аварія у Києві за участі фури та 8 автомобілів / фото dtp.kiev.ua