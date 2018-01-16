Масштабна ДТП у Києві: машини одна за одною врізалися в інші авто, є фото

У Києві на Московському мосту зіштовхнулися чотири автомобілі, постраждав також тролейбус та відбійник.

Внаслідок аварії постраждала жінка. Про це інформує "Еспресо".

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За інформацією учасників ДТП, машина підрізала "Ниву", через що авто, намагаючись уникнути зіткнення, зіштовхнувся з Chevrolet, який рухався ліворуч.



Через зіткнення Chevrolet врізалося у відбійник, а потім – у тролейбус, який їхав поруч. Тролейбус поїхав з місця аварії через незначні ушкодження.

У той самий час Нива зіткнулась з Nissan, після чого останнє авто ще врізалося у Hyundai. Через це постраждала водійка останнього авто, її забрала швидка з місця події. Жінку від серйозних ушкоджень врятували паски безпеки.

Нагадаємо, у понеділок, 15 січня, у Житомирі водій в нетверезому стані наїхав на патрульного поліцейського, йому загрожує до п'яти років в'язниці.