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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Масштабна ДТП у Києві: машини одна за одною врізалися в інші авто, є фото

14:33, сьогодні 1466 Читать новость на русском

У Києві на Московському мосту зіштовхнулися чотири автомобілі, постраждав також тролейбус та відбійник.

Внаслідок аварії постраждала жінка. Про це інформує "Еспресо".

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За інформацією учасників ДТП, машина підрізала "Ниву", через що авто, намагаючись уникнути зіткнення, зіштовхнувся з Chevrolet, який рухався ліворуч.

Через зіткнення Chevrolet врізалося у відбійник, а потім – у тролейбус, який їхав поруч. Тролейбус поїхав з місця аварії через незначні ушкодження.

У той самий час Нива зіткнулась з Nissan, після чого останнє авто ще врізалося у Hyundai. Через це постраждала водійка останнього авто, її забрала швидка з місця події. Жінку від серйозних ушкоджень врятували паски безпеки.

Нагадаємо, у понеділок, 15 січня, у Житомирі водій в нетверезому стані наїхав на патрульного поліцейського, йому загрожує до п'яти років в'язниці.

Теги: Фотоновини Аварії та ДТП Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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