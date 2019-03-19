Масштабна ДТП у Києві за участі трьох авто і маршрутки: постраждало чотири людини

У дорожньо-транспортній пригоді за участю трьох автомобілів маршрутного таксі на перехресті вулиць Олени Теліги та Дорогожицької в Києві постраждало чотири людини, з різними травмами їх госпіталізовано до лікарні.

"Вартові.Еспресо" повідомили, що водій автомобіля Chevrolet Aveo на чималій швидкості рухався з боку Петрівки в напрямку станції метро "Шулявська". За словами свідків, проїхавши перехрестя з вулиці Щусева на заборонний сигнал світлофора, Chevrolet на наступному перехресті, з вулиці Дорогожицька, протаранив задній бампер Fiat Doblo. Після чого Chevrolet продовжив свій рух і врізався в зад Mitsubishi Outlander.

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Зазначається, що потім некерований Chevrolet врізався в задню частину маршрутки. Після цього автівку розвернуло на 180 градусів і вона загорілася. Водії, які проїжджали повз, одразу відреагували на спалах і самостійно, до прибуття рятувальників ДСНС, загасили полум'я своїми вогнегасниками.

Після прибуття на місце аварії рятувальники за допомогою спецінструменту, дістали з деформованої машини водія Chevrolet, який був без свідомості. Крім нього, також постраждали ще троє пасажирів з маршрутки "Богдан". Всіх чотирьох госпіталізували медики "швидкої" з травмами різного ступеня тяжкості.

На відеозаписі видно, що стрілка спідометра Chevrolet зупинилася на позначці 160 км/год. З якою ж насправді швидкістю рухався водій встановить слідчо-оперативна група, яка працювала на місці інциденту.