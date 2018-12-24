Масштабна ДТП в Індії: зіткнулися 50 автомобілів, 8 осіб загинули – моторошні фото та відео

У понеділок, 24 грудня, в індійському штаті Хар'яна на трасі Рохтак – Теварі поблизу міста Джаджар зіткнулися 50 автомобілів. Внаслідок аварії загинули вісім осіб, семеро з них – жінки.

Про це повідомив телеканал NDTV.

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Ще десятьох потерпілих госпіталізували, лікарі оцінюють їх стан як критичний.

Масштабна ДТП відбулося через зіткнення позашляховика з вантажівкою, яке й призвело до низки подальших аварій. Серед автівок, які постраждали, є легкові та вантажні машини, автофургони та шкільний автобус.

Внаслідок інциденту на шосе утворився затор довжиною приблизно два кілометри.

За попередньою версією, причиною ДТП стали несприятливі погодні умови, а саме густий туман й слабка видимість до 500 метрів.

Ом Пракаш Дханка, міністр сільського господарства штату, вже відвідав урядову лікарню в Джаджаджаре, у якій знаходяться потерпілі. Державний уряд оголосив про виплату сім'ям загиблих та постраждалих.

7 killed after 50 vehicles pile-up because of dense fog in Haryana's Jhajjar. pic.twitter.com/KfijPXZipp — DNA (@dna) 24 грудня 2018 р.

#Haryana: 7 killed in 50 vehicle pileup on Rohtak-Rewari highway due to dense fog conditions pic.twitter.com/3Wq7AjBWf9 — ANI (@ANI) 24 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 22 грудня у Непалі автобус зі студентами злетів у провалля. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 23 людей.