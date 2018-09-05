Масштабна лісова пожежа на Харківщині: полум'я охопило 50 гектарів

На Харківщині горить 50 гектарів хвойного лісу через спеку та вітер. Рятувальникам довелося залучити пожежну авіацію.

До вечора, 4 вересня, його вдалося локалізувати, але сьогодні продовжують боротися з вогнем. Деякі ділянки і досі тліють.

Читайте також: Потужна пожежа знищила найвідоміший історичний музей Бразилії : фото і відео

За даними синоптиків, 5-7 вересня на Харківщині триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ситуацію ускладнює і вітер, який у ці дні також посилився.

Саме погодні умови сприяли настільки масштабній лісовій пожежі.

"Продовжується гасіння осередків тління дерев, які там знаходяться та лісової підстилки. Є попередня причина виникнення цієї пожежі – розглядається необережне поводження з вогнем, а також відкрите джерело вогню", – заявив помічник начальника ДСНС Харківщини Ігор Лупандін.

Відеокоментар помічника начальника ДСНС Харківщини Ігора Лупандіна