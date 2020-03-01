Масштабна оборудка з відмивання грошей: що відомо про тіньові угоди Порошенка і Тігіпка

Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про можливе призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра. Мало хто схвалив таку ідею – Тігіпку пригадали і його роботу керівником виборчого штабу Януковича у 2004 році, і голосування за диктаторські закони. Сам Тігіпко засвітився в масштабній оборудці з з відмивання грошей.

"Кузня на Рибальському"

П'ятий президент України Петро Порошенко у 2018 році продав Тігіпку одне зі своїх підприємств – київський суднобудівний завод "Кузня на Рибальському". Таким чином, Петро Олексійович вихвалявся, що виконує свою обіцянку про продаж бізнесів, яку дав ще у 2014 році.

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Тігіпко заплатив Порошенку та його другу Кононенку за "Кузню на Рибальському" 300 мільйонів доларів. Аналітики повідомляли, що таких розцінок на бізнес-активи в Україні просто немає, тому що ринок майже мертвий.

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Як з'ясували журналісти програми "Наші Гроші", перед продажем заводу Тігіпку, Петро Олексійович вивів з власності підприємства 60 тисяч квадратних метрів нерухомості. Зокрема, Порошенко переписав на свою фірму виробничі цехи, склади та навіть верф на якій будуються судна.

НАБУ встановило, що через "Кузню на Рибальському", найближче оточення Порошенка прокручувало оборудки із постачанням армії запчастин за завищеними цінами. Державне бюро розслідувань у 2019 році порушило кримінальне провадження через цю угоду між Тігіпком та Порошенком. На думку слідчих, вона була фіктивною і мала на меті відмивання сотень мільйонів доларів.

Що відомо про скандали з "Кузнею на Рибальському"?У 2017 році Петро Порошенко потрапив у скандал через завод "Кузня на Рибальському". Так, НАБУ отримало дозвіл від суду перевірити документацію заводу. Детективи пояснили, що прикордонники придбали на заводі "Кузня на Рибальському" бойові модулі втричі дорожче, ніж планували: за 60 мільйонів гривень придбали чотири БТР, хоча за ці гроші планувалося придбати 12 кулеметів.



Проте це був не перший скандал довкола заводу. Так, до 2014 року підприємство займалося лише цивільними проєктами, але з початком бойових дій на Донбасі почало брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях. На переконання журналістів-розслідувачів, тендери на постачання зброї, бронеавтомобілів, катерів ЗСУ "Кузня" вигравала на диво легко. Зокрема, лише за перший рік президентства Порошенка активи заводу зросли вдвічі – до 706 мільйонів гривень. Одна з версій такого збагачення – компанія стала монополістом на тендерному полігоні держави.

У ДБР вважають, що насправді не було ніякого продажу, Порошенко та його друзі контролювали великі корупційні потоки. "Смотрящі" від Порошенка та його друга Кононенка сиділи на державних закупівлях в енергетиці, зокрема, на підприємстві "Центренерго".

Що відомо про "Центренерго"?

Публічне акціонерне товариство "Центренерго" є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі та єдиною в Україні державною енергогенерувальною компанією.



За підсумками діяльності у 2019 році Центренерго скоротило чистий прибуток майже у чотири рази у порівнянні з 2017 роком. Нещодавно суд розблокував приватизацію Центренерго, проте його хочуть продати іноземним інвесторам.

Також вони контролювали роботу Одеського припортового заводу. Майже всі тендери цих державних підприємств, здійснювалися через фірми-прокладки, контрольовані друзями глави держави. Таким чином, сотні мільйонів доларів корупційних грошей витягувалися друзями колишнього президента з бюджету і весь час його каденції та складалися на офшорних рахунках за кордоном.

"Відмивання" грошей

Корупційні гроші переказали на рахунки кіпрської фірми Тігіпка, яка мала їх знову повернути Порошенку, розплатившись за купівлю "Кузні на Рибальському". Відтак, тіньові корупційні мільйони внаслідок цієї угоди, перетворилися на цілком легальні "відмиті" кошти. На думку слідства, Сергій Тігіпко був не покупцем заводу Порошенка, а просто технічним виконавцем, який за скромний відсоток погодився прокрутити через свої рахунки сотні мільйонів доларів корупційних грошей.



Сергій Тігіпко

При цьому, жоден з них не сплатив податки в Україні, оскільки фірма Тігіпка зареєстрована на Кіпрі й платить податки за мінімальною ставкою там. Порошенко отримав гроші на рахунки свого закритого пайового інвестиційного фонду.

Це шпарина в українському законодавстві для багатих і впливових, яка дозволяє не платити податки на прибуток. Через це Петру Олексійовичу доводиться ходити на допити. Якщо слідчі не зупиняться, на допити по цій справі викликатимуть і пана Тігіпка.



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Хоча, може в цьому і полягає розрахунок Зеленського – призначити Тігіпка прем'єром, а потім його посадити. Оце буде справжня весна посадок, яку нам обіцяли ще 2019 року.