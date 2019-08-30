Масштабна пожежа під Львовом: загрози для населення немає

Масштабну пожежу, яка спалахнула 30 серпня на хімічному підприємстві під Львовом, вдалося локалізувати. Працівники ДСНС продовжують працювати над ліквідацією її наслідків. Згідно з висновками фахівців, загрози для мешканців області немає.

Такий висновок озвучили експерти хіміко-радіометричної лабораторії ГУ ДСНС України, повідомляє прес-служба відомства.

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Вони здійснили сім замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа.

Граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено,

– наголосили у повідомленні.

Що відомо про пожежу на Львівщині

30 серпня о 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про масштабну пожежу на хімічному підприємстві "Ніка Друк", яке розташоване під Львовом у селі Чишки Пустомитівського району.

Очільник Львівської ОДА Маркіян Мальський та закликали людей, які проживають у найближчих населених пунктах, зачинити вікна та двері та не виходити на вулицю.



Пожежа спалахнула у селі Чишки Пустомитівського району

Пожежа спалахнула на площі приблизно 800 квадратних метрів на відкритому складі. Там зберігалися легкозаймисті хімічні речовини. Відомо також, що вогонь перекинувся на двоповерху будівлю, яка розташована поруч.

Крім цього, у ДСНС розповіли, що двоє працівників підприємства звернулися за медичною допомогою. Один з них відмовився від госпіталізації, іншого забрала карета швидкої допомоги. У нього – 25% опіків тіла та дихальних шляхів.