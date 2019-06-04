Масштабна пожежа спалахнула на птахофабриці під Києвом: фото, відео

У Василькові, що на Київщині, на території птахофабрики "Ясенсвіт" зайнялася масштабна пожежа.

Кореспондент 24 каналу повідомив, що пожежа сталася близько 12:00 в окремому одноповерховому цеху з птицею.

Читайте також: Пожежа сталася на колишньому заводі Порошенка "Кузня на Рибальському": фото, відео

Площа пожежі склала більше, ніж 15 тисяч квадратних метрів. До гасіння були залучені понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки.

У ДСНС Київської області зазначили, що о 13:50 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:25 – ліквідували.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.



Пожежа на птахофабриці

Прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомила, що через пожежу в столиці України проводяться заміри повітря.



Пожежа спалахнула близько 12:00

Дивіться відео масштабної пожежі під Києвом:



Рятувальники намагаються загасити пожежу