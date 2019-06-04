Масштабна пожежа спалахнула на птахофабриці під Києвом: фото, відео
У Василькові, що на Київщині, на території птахофабрики "Ясенсвіт" зайнялася масштабна пожежа.
Кореспондент 24 каналу повідомив, що пожежа сталася близько 12:00 в окремому одноповерховому цеху з птицею.
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Площа пожежі склала більше, ніж 15 тисяч квадратних метрів. До гасіння були залучені понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки.
У ДСНС Київської області зазначили, що о 13:50 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:25 – ліквідували.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Пожежа на птахофабриці
Прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомила, що через пожежу в столиці України проводяться заміри повітря.
Пожежа спалахнула близько 12:00
Дивіться відео масштабної пожежі під Києвом:
Рятувальники намагаються загасити пожежу