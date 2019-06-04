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      Масштабна пожежа спалахнула на птахофабриці під Києвом: фото, відео

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      Пожежа на птахофабриці під Києвом 4 червня 2019 - фото, відео
      Масштабна пожежа спалахнула на птахофабриці під Києвом / ДСНС

      У Василькові, що на Київщині, на території птахофабрики "Ясенсвіт" зайнялася масштабна пожежа.

      Кореспондент 24 каналу повідомив, що пожежа сталася близько 12:00 в окремому одноповерховому цеху з птицею.

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      Площа пожежі склала більше, ніж 15 тисяч квадратних метрів. До гасіння були залучені понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки.

      У ДСНС Київської області зазначили, що о 13:50 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:25 – ліквідували.

      На щастя, загиблих і постраждалих немає.

      пожежа васильків птахофабрика
      Пожежа на птахофабриці

      Прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомила, що через пожежу в столиці України проводяться заміри повітря. 

      пожежа птахофабрика
      Пожежа спалахнула близько 12:00

      Дивіться відео масштабної пожежі під Києвом: 

       

      пожежа васильків птахофабрика
      Рятувальники намагаються загасити пожежу 

       

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      Теги: Новини України ДСНС Новини Києва Пожежа
      Джерело: 24 канал
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