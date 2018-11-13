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      Масштабна пожежа у багатоповерхівці в Києві: відомі деталі

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      Пожежа в столичній багатоповерхівці
      Пожежа в столичній багатоповерхівці / Telegram Anatoliy Ya

      У Києві спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку житлового комплексу "Парк Стоун". Наразі стало відомо, що загоряння ліквідували та врятували близько 15 людей.

      Про це повідомила прес-служба ДСНС у Києві.

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      Через пожежу в Оболонському районі Києва по вулиці Героїв Сталінграда з багатовоперхівки було евакуйовано 60 осіб, а також пожежники врятували 10 дорослих і 5 дітей.

      Пожежа в столичній багатоповерхівці
      Пожежа в столичній багатоповерхівці

      Пожежа, площею 80 квадратних метрів, охопила територію з 2 по 23 поверхи та розповсюдилася на загальний коридор на одному з поверхів. Загорілися електрокабелі у шахті ліфту, – повідомили рятувальники.

      За словами співробітників ДСНС, на місці працювало 75 рятувальників.

      Коли відновлять електропостачання в будинку – поки невідомо.

      Нагадаємо, спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків житлового комплексу "Парк Стоун" у вівторок, 13 листопада. Свідки події зафіксували на фото та відео загоряння на верхніх поверхах будинку. 

      Теги: Новини України ДСНС Новини Києва Пожежа
      Джерело: 24 канал
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