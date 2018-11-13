Масштабна пожежа у багатоповерхівці в Києві: відомі деталі

У Києві спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку житлового комплексу "Парк Стоун". Наразі стало відомо, що загоряння ліквідували та врятували близько 15 людей.

Про це повідомила прес-служба ДСНС у Києві.

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Через пожежу в Оболонському районі Києва по вулиці Героїв Сталінграда з багатовоперхівки було евакуйовано 60 осіб, а також пожежники врятували 10 дорослих і 5 дітей.



Пожежа в столичній багатоповерхівці

Пожежа, площею 80 квадратних метрів, охопила територію з 2 по 23 поверхи та розповсюдилася на загальний коридор на одному з поверхів. Загорілися електрокабелі у шахті ліфту, – повідомили рятувальники.

За словами співробітників ДСНС, на місці працювало 75 рятувальників.

Коли відновлять електропостачання в будинку – поки невідомо.

Нагадаємо, спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків житлового комплексу "Парк Стоун" у вівторок, 13 листопада. Свідки події зафіксували на фото та відео загоряння на верхніх поверхах будинку.