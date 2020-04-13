Масштабна пожежа у Чорнобилі: наскільки це небезпечно для Києва
У Чорнобилі пожежники досі не можуть приборкати вогонь, який зайнявся ще 4 квітня. В зоні відчуження, горять не лише ліси, але й покинуті села. Як масштабна пожежа загрожує Києву та області – читайте далі.
Як тільки почалось займання лісу і до сьогодні Екологічна інспекція з спецгрупою у Чорнобильській зоні постійно заміряли радіаційний фон. Про це в програмі "Ранок на 24 каналі" розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.
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"Наші дані показали, що радіаційний фон в нормі, він, якщо науковою мовою, має 0,11 – 0,13 мікрозіверта – це нормальний показник, боятись нема чого", – пояснив Фірсов.
Однак він зазначив, що смог від пожежі, яким дихає частина Київської та Житомирської областей, шкодить здоров'ю, адже містить шкідливі речовини. Також наголосив, що жителям областей треба менше бути в епіцентрі цього смогу.
"Але смог і радіаційні забруднення – це різні величини. Тобто смог є скрізь, від нього потерпає Європа, це не смертельно. Радіація – це дещо інше, але можна заспокоїти громадян, що радіаційний фон в нормі", – додав експерт.
Пожежі у Чорнобилі: що відомо
- З 4 квітня рятувальники не можуть приборкати пожежу у Чорнобильській зоні. За попередніми даними, вона виникла під час умисного підпалу трави "заради забави".
- До гасіння полум'я залучають все більше людей – на місці працює майже 400 пожежників та майже сотня одиниць техніки. Три літаки та три вертольоти ДСНС напередодні скинули 370 тонн води.
- Пожежу в Чорнобильській зоні видно навіть з супутників NASA.
- Синоптики кажуть, що сьогодні до Києва потрапить забруднене повітря, адже у бік столиці дме сильний вітер.
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