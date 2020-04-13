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      Масштабна пожежа у Чорнобилі: наскільки це небезпечно для Києва

      - Читать новость на русском
      Пожежі у Чорнобилі / www.dsns.gov.ua

      У Чорнобилі пожежники досі не можуть приборкати вогонь, який зайнявся ще 4 квітня. В зоні відчуження, горять не лише ліси, але й покинуті села. Як масштабна пожежа загрожує Києву та області – читайте далі.

      Як тільки почалось займання лісу і до сьогодні Екологічна інспекція з спецгрупою у Чорнобильській зоні постійно заміряли радіаційний фон. Про це в програмі "Ранок на 24 каналі" розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

      До слова Чорнобильська зона палає вже десятий день: останні новини, фото і відео

      "Наші дані показали, що радіаційний фон в нормі, він, якщо науковою мовою, має 0,11 – 0,13 мікрозіверта – це нормальний показник, боятись нема чого", – пояснив Фірсов.

      Однак він зазначив, що смог від пожежі, яким дихає частина Київської та Житомирської областей, шкодить здоров'ю, адже містить шкідливі речовини. Також наголосив, що жителям областей треба менше бути в епіцентрі цього смогу.

      "Але смог і радіаційні забруднення – це різні величини. Тобто смог є скрізь, від нього потерпає Європа, це не смертельно. Радіація – це дещо інше, але можна заспокоїти громадян, що радіаційний фон в нормі", – додав експерт.

      Пожежі у Чорнобилі: що відомо

      • З 4 квітня рятувальники не можуть приборкати пожежу у Чорнобильській зоні. За попередніми даними, вона виникла під час умисного підпалу трави "заради забави".
      • До гасіння полум'я залучають все більше людей – на місці працює майже 400 пожежників та майже сотня одиниць техніки. Три літаки та три вертольоти ДСНС напередодні скинули 370 тонн води.
      • Пожежу в Чорнобильській зоні видно навіть з супутників NASA.
      • Синоптики кажуть, що сьогодні до Києва потрапить забруднене повітря, адже у бік столиці дме сильний вітер.

      Чому не можна палити суху траву: дивіться відео

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Чорнобиль Новини України Новини Києва Пожежа ДСНС
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