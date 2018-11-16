Масштабна пожежа у Харкові: вогонь охопив півтисячі квадратних метрів

У п'ятницю, 16 листопада, у Харкові зайнялась лісопильня. На момент прибуття вогнеборців горіли господарчі споруди, лісо- та пиломатеріали, а також їх відходи на площі близько 500 квадратних метрів.

Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України у Харківській області. Читайте також: У Харкові військова "швидка" зіткнулася з легковиком: є постраждалі Вогонь у господарській будівлі спалахнув близько сьомої ранку та швидко поширювався територією. Рятувальникам, що прибули на виклик, вдалось локалізувати вогонь за годину, станом на зараз пожежу повністю ліквідували. Причину пожежі та розмір завданих збитків будуть з'ясовувати слідчі.

Пожежа у Харкові Відео: ліквідація пожежі у Харкові