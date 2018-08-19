Масштабна пожежа у Запоріжжі на підприємстві по переробці гуми: горіли автомобільні шини

Вночі у неділю, 19 серпня, у Запоріжжі на підприємстві по переробці гуми горіли автомобільні шини. Загальна площа пожежі склала 600 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Складність гасіння полягала в тому, що через велику завантаженість шин та їх розташування поряд із іншими небезпечними об’єктами на підприємстві, виникла загроза вибуху двох цистерн з горючою рідиною по 10 тонн кожна, ємностей із газом, який виділяється під час переробки, а також склад, де зберігалися балони з киснем та пропаном,

– повідомили рятувальники.

На місці події працювали 16 одиниць техніки та 54 чоловік особового складу, а також штаб пожежогасіння та оперативна група.

"Ліквідація пожежі відбувалась одночасно в декількох напрямках. Основним було охолодження ємностей з горючою рідиною і газом та складу з небезпечними балонами, які у будь-який момент могли вибухнути, а також недопущення розповсюдження вогню на більш значну територію. Крім того, вогнеборці організували пінну атаку на гасіння гумових шин", – зазначають у ДСНС

Пожежникам вдалося загасити вогонь. Постраждалих не має. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Відео: у Запоріжжі на підприємстві по переробці гуми горіли автомобільні шини