Масштабна смертельна ДТП за участю 11 машин під Одесою: впав у кому один із численних потерпілих

Уранці 27 січня на трасі Київ – Одеса зіткнулися 11 авто, зокрема рейсовий автобус із пасажирами і вантажівка. Внаслідок ДТП постраждало щонайменше 7 осіб. Вже відомо, що один із них упав у кому. Крім того, загинув водій автобуса.

Що відомо про стан потерпілих

Головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №11 Микола Тручин розповів, що до них доправили сім потерпілих. У шістьох із них – забої різного ступеня тяжкості. Після огляду та надання першої допомоги їх відпустили на амбулаторне лікування, пише УНІАН.

До теми! ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 11 машин, зокрема пасажирський автобус – фото, відео

Щодо сьомого потерпілого, то це 25-річний чоловік. Він отримав забій головного мозку та впав у кому. Його помістили до реанімації, і наразі медики утримуються від прогнозів. За словами Тручина, пацієнт – тяжкий.

Що відомо про ДТП під Одесою

Інцидент трапився вранці, приблизно о 8:00, 27 січня. На 455 кілометрі автошляху Київ – Одеса поблизу селища Дачне сталася ДТП за участю 6 вантажівок, 6 легковиків і рейсового автобусу, повідомили у пресслужбі ДСНС. За інформацією поліції, 11 машин зіткнулися одна за одною. Причина – мокре покриття дороги та погана видимість через туман.

Спершу була інформація, що загинув водій автобуса та двох людей доправили до лікарень. Мовиться про пасажира рейсового автобуса та водія одного з легковиків (автомобіль Skoda). Згодом у ДСНС повідомили, що травм зазнали три особи.

Зокрема, рятувальники витягнули з пошкодженого автобуса травмовану жінку та евакуювали непритомного чоловіка з пошкодженого легковика. Їх у важкому стані передали медикам. Також співробітники ДСНС з допомогою спеціального інструменту витягли загиблого водія з розтрощеного автобуса.

​Зверніть увагу! Криклій: Через аварії на дорогах Україна втрачає майже 70 мільярдів гривень на рік

До слова, нещодавно в Києві авто служби охорони спершу протаранило тролейбус, а потім влетіло у зупинку громадського транспорту. У результаті водій легковика загинув, а пасажир і ще одна людина, що перебувала на зупинці, постраждали.