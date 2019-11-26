Депутат організував наркобанду у шести областях України

Понад 500 правоохоронців у 6 областях України 26 листопада провели спецоперацію: викрили злочинне угруповання, що у великих масштабах продавало та виготовляло наркотики. Поліція затримала 19 людей і вилучила наркотиків на 25 мільйонів гривень.

Наркобанду організував депутат ОТГ

Поліція затримала двох організаторів банди – мешканців Львівщини. Один з них – чинний депутат ОТГ (об'єднана територіальна громада), голова комісії з питань культури, освіти й спорту. Про це розповіла пресслужба НПУ.

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Роботу наркобізнесу забезпечували приблизно 50 людей із Львівської, Київської, Черкаської, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Виявлено 5 накролабораторій на території Львівської та Черкаської областей: там наркотики виготовляли, а також вирощували сировину для виробництва (накровмісні рослини).

Слідство встановило, що лише через інтернет-магазин зловмисники реалізували наркотиків на 21 мільйон гривень.

Дивіться фото НПУ з масштабної спецоперації:

Деталі спецоперації

► 100 одночасних обшуків.

► Вилучено 46 кілограмів наркотиків на 25 мільйонів гривень.

► Вилучено 24 тисячі доларів, 1100 євро та майже 39 тисяч гривень.

► Обшуки виявили понад 20 банківських карток і мобільних телефонів, зброю та набої.

► В нарколабораторіях знайшли "бухгалтерію" з даними про обіг наркотиків, про дилерів та клієнтів.

► Вилучено 6 автомобілів преміум-класу.

Решта деталей – у відео від НПУ:

До слова, раніше під час збуту наркосировини правоохоронці Білорусі заарештували ще двох учасників цієї ж злочинної організації.

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