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      Депутат організував наркобанду у шести областях України

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      Наркоторговці збували продукцію щонайменше в 6 областях України / НПУ

      Понад 500 правоохоронців у 6 областях України 26 листопада провели спецоперацію: викрили злочинне угруповання, що у великих масштабах продавало та виготовляло наркотики. Поліція затримала 19 людей і вилучила наркотиків на 25 мільйонів гривень.

      Наркобанду організував депутат ОТГ

      Поліція затримала двох організаторів банди – мешканців Львівщини. Один з них – чинний депутат ОТГ (об'єднана територіальна громада), голова комісії з питань культури, освіти й спорту. Про це розповіла пресслужба НПУ.

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      Роботу наркобізнесу забезпечували приблизно 50 людей із Львівської, Київської, Черкаської, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

      Виявлено 5 накролабораторій на території Львівської та Черкаської областей: там наркотики виготовляли, а також вирощували сировину для виробництва (накровмісні рослини).

      Слідство встановило, що лише через інтернет-магазин зловмисники реалізували наркотиків на 21 мільйон гривень.

      Дивіться фото НПУ з масштабної спецоперації:

       

       

      Деталі спецоперації

      ► 100 одночасних обшуків.
      ► Вилучено 46 кілограмів наркотиків на 25 мільйонів гривень.
      ► Вилучено 24 тисячі доларів, 1100 євро та майже 39 тисяч гривень.
      ► Обшуки виявили понад 20 банківських карток і мобільних телефонів, зброю та набої.
      ► В нарколабораторіях знайшли "бухгалтерію" з даними про обіг наркотиків, про дилерів та клієнтів.
      ► Вилучено 6 автомобілів преміум-класу.

      Решта деталей – у відео від НПУ:

      До слова, раніше під час збуту наркосировини правоохоронці Білорусі заарештували ще двох учасників цієї ж злочинної організації.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Львова Кримінальні новини Наркотики Поліція Новини Києва Новини Черкас Новини Харкова Новини Чернігова Новини Дніпра
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