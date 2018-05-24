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Масштабна виставка видатного художника Марчука відкриється у Києві

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29 травня у столичному культ-просторі "Арт ЦУМ" відкриється персональна виставка одного з найвідоміших українських сучасних авторів, який увійшов до британського рейтингу "Сто геніїв сучасності", Івана Марчука.

Проект, що має назву "Коріння", об'єднав близька 40 полотен п'яти авторських циклів широкого творчого діапазону – від філософськи проникливого "Голосу моєї душі" і гіперреалістичних пейзажів до витончених картин серії "Втомлена мелодія" (вони створені у 1970-х роках і експонуватимуться вперше) та сюрреалістичного космізму "Погляду у безмежність". Також митець запропонує глядачеві новий монументальний цикл робіт "Кольорові прелюдії" (10 полотен), який також експонується вперше.

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Виставка триватиме до 27 червня, вхід для усіх бажаючих – вільний.

Значну частину експонованої колекції становлять роботи, які останні кілька років подорожували світом – вони демонструвалися у провідних музеях і галереях Литви, Німеччини, Польщі, Бельгії, Чехії, Словаччини, Люксембургу, Угорщини, Таїланду, Тунісу, Йорданії, Туреччини.

Я полюбляю імпровізації, але картини доробляю до мікрона. Як музикант: він написав мелодію, а згодом її слід аранжувати, шліфувати... І нарешті всі приходять і вигукують: ох, яка картина, вже готова. Ні, кажу, тут потрібно ще намалювати зо дві тисячі деталей. Я шукаю довершеність, і якщо не вдається її досягти, мене охоплює дискомфорт. Я пишу з величезною швидкістю: десятки мазків за секунду. Я працюю в надзвичайному екстазі. Лише в такому стані мені вдається довести роботу до того, аби на ній був мовби мій фірмовий знак, аби й без підпису було видно: це картина Марчука, і більше нічия,
– розповідає про свою творчість Іван Марчук.

Організатори виставки з нетерпінням чекають її відкриття. "Для нас велика честь працювати з автором такого рівня як Іван Марчук. Проект “Коріння” – це квінтесенція творчості митця, який не просто дасть можливість глядачеві ознайомитися з різноплановими роботами автора, а й пояснить глибинну суть та важливість існування творчості таких митців у рамках світового художньо-філософського розвитку", – зазначає директор Sky Art Foundation Юлія Островська.

Хто такий Іван Марчук? Народний художник України, лауреат Національної премії України імені Шевченка (1997), почесний громадянин Києва і Тернополя, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва. Його ім’я – у числі сотні геніїв сучасності (за версією британської газети The Daily Telegraph).
Народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка Лановецького району Тернопільської області у родині відомого ткача. У 1951-1956 навчався у Львівському училищі декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша. У 1959-1965 – у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва. У 1965 році митець переїхав до Києва, де віднайшов власний шлях у мистецькому просторі, котрий дозволив стверджувати: "Я – єсмь!". У 1979 році пройшла перша офіційна персональна виставка у Москві. 1989-2001 – період еміграції (Австралія, Канада, США). 2006 – Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав "Золотої гільдії" та обрала почесним членом наукової ради. 2013 – 2018 – великий виставковий тур у Європі, Азії, Африці. 2016 – виставка "Генотип вольності" відбулася у Європарламенті.
Іван Марчук ділить свою творчість на дванадцять творчих циклів: "Голос моєї Душі", "Пейзаж", "Портрет", "Цвітіння", "Шевченкіана", "Кольорові прелюдії", "Нові експресії", "Натюрморт", "Біла Планета І", "Біла Планета ІІ", "Виходять мрії з берегів", "Погляд у Безмежність". Доробок митця – близько 5000 творів, понад 150 монографічних та 50 колективних виставок. 

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Теги: Новини України Фотоновини LifeStyle Мистецтво Новини культури Виставка
Джерело: 24 Канал
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