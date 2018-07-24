Масштабна ДТП у Києві: через зіткнення двох автівок загинув пішохід, ще троє – тяжко травмовані

24 липня у Києві поблизу станції метро "Дорогожичі" зіткнулось два автомобілі. В результаті ДТП загинув пішохід, ще троє тяжко травмовані.

Про це інформують у Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua".

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Смертельна масштабна ДТП у Києві на Дорогожичах: під час зіткнення двох автомобілів було збито чотири пішохода, один із них загинув,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що зіткнулися два буси: зелений електроавтомобіль та білий. Після зіткнення білий транспортний засіб викинуло на тротуар, де він зби чотирьох пішоходів та світлофор. На місці загинув чоловік, якого машина втиснула в огорожу.

Зазначається, що на місці вже працює патрульна поліція та декілька бригад швидкої допомоги.

Пішоходи, які вижили, перебувають у тяжкому стані, їх готують до госпіталізації.

Відео з місця інциденту (18+):