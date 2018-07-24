13:33
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Масштабна ДТП у Києві: через зіткнення двох автівок загинув пішохід, ще троє – тяжко травмовані

244 Читать новость на русском
У Києві трапилася масштабна ДТП: загинув пішохід
У Києві трапилася масштабна ДТП: загинув пішохід / скрін з відео

24 липня у Києві поблизу станції метро "Дорогожичі" зіткнулось два автомобілі. В результаті ДТП загинув пішохід, ще троє тяжко травмовані.

Про це інформують у Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua".

Читайте також: З'явилися моторошні фото ДТП в Одеській області, в якій загинули батько та син

Смертельна масштабна ДТП у Києві на Дорогожичах: під час зіткнення двох автомобілів було збито чотири пішохода, один із них загинув,
– йдеться у повідомленні.

Відомо, що зіткнулися два буси: зелений електроавтомобіль та білий. Після зіткнення білий транспортний засіб викинуло на тротуар, де він зби чотирьох пішоходів та світлофор. На місці загинув чоловік, якого машина втиснула в огорожу.

Зазначається, що на місці вже працює патрульна поліція та декілька бригад швидкої допомоги.

Пішоходи, які вижили, перебувають у тяжкому стані, їх готують до госпіталізації.

Відео з місця інциденту (18+):

 

Теги: Жертви Аварії та ДТП Поліція Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому в Україні почастішали зухвалі напади на журналістів
сьогодні, 13:00 Чому в Україні почастішали зухвалі напади на журналістів
Тетяна Мартинюк 42
Президентские выборы показывают, что Украина – страна черных лебедей
сьогодні, 12:02 Президентские выборы показывают, что Украина – страна черных лебедей
Блог Медіа 983
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Почему для Москви единственный шанс выиграть войну – закончить её
сьогодні, 11:00 Почему для Москви единственный шанс выиграть войну – закончить её
Павло Казарін 1010
ЧС-1962 з футболу: жахливий землетрус, смертельна травма і "Великий Кульгавий"
сьогодні, 10:01 ЧС-1962 з футболу: жахливий землетрус, смертельна травма і "Великий Кульгавий"
323
У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі
 19 листопада 2017 , 17:54
"Побитими і сумними, плачемо під дверима": Київ вшанував пам'ять Кузьми
2 лютого 2015 , 22:09
Медики пояснили причину появи аномального смогу у Києві
 26 липня 2016 , 18:22
Де будуть перекриті дороги у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів: карта
 23 травня , 11:06
На лекторії WEGAME 3.0 виступить креативний директор студії The Farm 51
27 березня 2017 , 15:59
Склад журі WEGAME Awards поповнився новими учасниками
 23 березня 2017 , 15:37
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук