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      Масштабне "замінування" у Харкові: що відомо

      -
      У Харкові "замінували" вокзали, супермаркети, лікарні / espreso.tv

      У Харкові "замінували" всі вокзали, супермаркети, відділення швидкої та пологові будинки. Правоохоронці та вибухотехніки оглядають приміщення та прилеглі території.

      Повідомлення про закладення вибухівки прийшло на електронну скриньку поліції. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківські області.

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      До поліції Харкова надійшло повідомлення про замінування всіх торгових центрів, гіпермаркетів, пологових будинків, відділень швидкої допомоги та вокзалів,
      – йдеться у повідомленні.

      Після цього поліцейські та вибухотехніки виїхали за адресами всіх вказаних у повідомленні будівель.

      Наразі триває огляд приміщень та прилеглих територій.

      До слова, у Кропивницькому правоохоронці затримали 43-річного місцевого жителя, який по всій країні "мінував" вокзали. Виявилося, що у такий спосіб він просто хотів "привернути увагу до себе".

      Зверніть увагу! В Україні передбачене покарання за фейкові повідомлення про замінування. Якщо такого мінера затримають, йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

      Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Фейкові замінування Поліція Новини Харкова Новини України
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