Масштабні навчання рятувальних служб: мешканців та гостей Києва закликають не панікувати

З 20 по 22 листопада включно рятувальні служби столиці проведуть масштабні навчання. Мешканців міста попереджають, що будуть увімкнені сирени оповіщення про надзвичайні ситуації. Працівники тренуватимуться для підвищення ефективності роботи у мирний час та в особливий період, виконуючи практичні завдання у різних районах Києва. Також до навчань буде залучено понад 50 одиниць техніки.

Про це повідомив "Офіційний портал Києва".

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Також мешканців Києва просять не лякатися звуку електросирен та звернути увагу, що 20 листопада можливий їх запуск в Оболонському районі, а 21 листопада – у Дніпровському та Деснянському районах.

Закликаємо мешканців міста не панікувати у разі пересування містом великої кількості аварійної-рятувальної техніки, включення сирени та з розумінням ставитись до можливих незручностей через практичне відпрацювання загальноміських навчань,

– йдеться у повідомленні.

Варто знати, що практичні навчання відбуватимуться на пункті пропуску у напрямі Вишгород-Овруч у Оболонському районі. Зокрема, з 12 до 13 години відпрацьовуватимуть заходи щодо обмеження на проїзд містом вантажного транспорту у разі погіршення погодних умов, які супроводжуються сильним снігопадом.

Тренуватися захищати населення при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру, розповсюдження небезпечної хімічної речовини будуть з 14:30 до 16:30. Цей тип тренування міститиме відпрацювання евакуації мешканців, у тому числі – осіб з інвалідністю.



Рятувальники просять киян не панікувати під час гулу сирен – мова йде лише про навчання

21 листопада 2018 року випробуванням для рятувальників стане "сильне підтоплення" та ліквідація його наслідків – з 11 до 17 години на території Державного університету інфраструктури та технологій у Подільському районі, а також у Печерському та Оболонському районах.

22 листопада 2018 року завданням стане боротьба з наслідками прориву мережі, аварія тепло- та електропостачання Дніпровського та Деснянського районів Києва, практичні заняття триватимуть з 12 до 14 години. Решту дня йтимуть тренування щодо дій у особливий період – введення правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, ЗСУ спільно з підрозділами СБУ, Держприкордонслужби, Нацполіції, Національної гвардії та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводили тактичне протидиверсійне навчання у Одеській області.