Масштабний фестиваль Comic Con Ukraine проходить в Києві: вражаючі фото та відео

В Києві проходить фестиваль комікс культури Comic Con Ukraine 21 – 22 вересня. Відвідувачі заходу перевдягаються в своїх улюблених героїв з фільмів, коміксів або комп'ютерних ігор. На фестивалі також проходять турніри серед геймерів, різноманітні конкурси та зустрічі з відомими людьми: акторами, письменниками та розробниками ігор.

Один з наймасштабніших фестивалів в Україні – Comic Con Ukraine. У 2018 році на нього прийшло 25 тисяч людей, а у 2019 році очікують понад 30 тисяч.

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Половина з цих людей у зовсім різноманітних костюмах. Наприклад, кореспонденти 24 каналу зустрічали людей в костюмі Ісуса, зі спідньою білизною на голові, персонажі з коміксів та фільмів. Спеціально облаштованих місць для фотографій на фестивалі є до 30.

Як відбувається фестиваль / Фото 24 каналу ( Єгор Скоріна):

"У мене фем версія з "Неймовірні пригоди ДжоДжо". Для цього готувалася десь з два місяці й мені це дуже сподобалося. Це перший раз, коли я косплею. Багато людей, тому гублюся, але мені подобається", – розповіла учасниця фестивалю.

Дивіться відео з фестивалю:

Очікують на фестивалі зіркових гостей – це актор, який грав у фільми "Назад в майбутнє", де грав науковця. Також має прибути Денні Трехо, який відомий за фільмом "Мачете". Фестиваль триватиме у Києві два дні: з 21 по 22 вересня 2019 року.

Фестиваль Comic Con / Фото 24 каналу (Яромир Вдович):

На фестивалі був і актор Крістофер Ллойд.

Крістофер Ллойд



Костюс Дейнеріс з "Гри престолів" // фото 24 канал, Вікторія Кутьїна



Капітан Джек Спарроу з "Піратів Карибського моря" // фото 24 канал, Вікторія Кутьїна



Лея із "Зіркових війн" // фото 24 канал, Вікторія Кутьїна

Comic Con Ukraine 2019 // фото 24 канал, Вікторія Кутьїна

Що таке Comic Con?Подія на яку збираються фани коміксів, фестиваль різноманітних заходів для фанатів коміксів: зустрічей з видавцями, письменниками і художниками, тематичні ігри, косплей тощо. Також комік-конами називають просто мультижанрові фестивалі популярної культури.