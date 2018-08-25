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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Масштабний концерт "Океан Ельзи" на День Незалежності: як це було

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Виступ "Океан Ельзи" в Києві
Виступ "Океан Ельзи" в Києві / Фото із соцмереж

У Києві відгримів один з найочікуваніших концертів року – грандіозний виступ гурту "Океан Ельзи". Свято провели на День Незалежності України, відтак об'єднало тисячі меломанів.

Майже 4 години пісень про любов, життя, дружбу та війну та десятки тисяч слухачів. "Океан Ельзи" у День Незалежності сколихнули НСК "Олімпійський". Після річної концертної перерви музиканти влаштували масштабне святкування Дня Незалежності.

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Чому саме День Незалежності

Не випадково гурт "Океан Ельзи" обирає для виступу 24 серпня. Фронтмен колективу Святослав Вакарчук розповів, що це свято є особливим, адже батько артиста – Іван Вакарчук – був депутатом Ради першого демократичного скликання. Тому співак по-особливому згадує перше 24 серпня в незалежній Україні та з трепетом розповідає про це. 

За два дні все почало так швидко змінюватись, а за три дні все перетворилось на Акт проголошення Незалежності у Верховній Раді України – я запам'ятав цей момент назавжди. І він в мене досі дух перехоплює, в серці досі. Відтоді я ніколи не відносився несерйозно до слів "незалежність держави". Це для мене сакральне. Одна з найголовніших речей у житті,
– розповів Святослав Вакарчук. 

З 2014 року колектив створив традицію давати концерт саме на День Незалежності. Пісні "Океан Ельзи" гриміли на стадіонах Львова, Одеси та Харкова. У 2018 році концерт провели у столиці України – Києві. На НСК "Олімпійський" встановили чималу сцену у формі хвилі, облаштувавши на ній величезний екран. Пісні "Океан Ельзи" супроводжувались тематичними роликами, які гармонійно підкреслювали тексти пісень. 

 

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Хто виступив на одній сцені з "Океан Ельзи"

За словами Святослава Вакарчука, до Дня Незалежності гурт готувався цілий рік. Відтак музикантам вдалося здивувати своїх прихильників. Спеціально для концерту гурт запросив талановитих ді-джея Katro Zauber, який виступив зі спеціальним сетом українських пісень, та учасників "ДахаБраха". Виступи виконавців оголошували телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов. 

Ми раді виступати на одній сцені з унікальним музичним колективом, який вже став одним із символів України в світі. Я дуже люблю їх творчість. Їх виступи, на яких я був – серед найкращих моїх концертних спогадів,
– розповів Святослав Вакарчук про колектив "ДахаБраха". 

 

Після колоритних вокалістів на сцену вийшли учасники "Океан Ельзи", викликавши шквал аплодисментів. З перших же слів Святослава Вакарчука на НСК "Олімпійський" запанувала піднесена атмосфера.

Чим запам'ятається виступ "Океан Ельзи"

Не тільки музиканти готувались до грандіозного виступу, але й люди, серця яких бились в унісон. Майже 100 тисяч прихильників прийшли зустріти особливе свято з "Океан Ельзи", вбравши вишиванки та взявши з собою прапори. Відтак атмосферу, що панувала на НСК "Олімпійський", неможливо було передати словами. 

 

Прихильники гурту, які щороку зустрічають День Незалежності з "Океан Ельзи", впевнені, що це був найдовший виступ колективу. Упродовж майже 4 годин музиканти виконували відомі пісні та нові композиції. Ключовими ж треками стали концертні версії пісень "В небо жене", "Без тебе" та нова композиція "Скільки нас".

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За традицією, Святослав Вакарчук виконав гімні України з майже 100 тисячами прихильників. Від звучання патріотичних слів дух перехоплювало навіть у тих, хто приховує свої емоції. 

 

Багато пісень гурту "Океан Ельзи" стали символічними і набули нового, народного значення, бо ці композиції лунали на революційному Майдані та на Донбасі. Не оминув увагою Святослав Вакарчук і теперішні події – пісню "Коли тобі важко" музиканти присвятили політв'язням, зокрема, Олегу Сенцову, який досі залишається в полоні Росії. Українців, що незаконно опинились за ґратами в РФ, Святослав Вакарчук назвав героями. 

На концерт "Океан Ельзи" прийшли й військовослужбовці. Як на фронті, так і в буденному житті пісні Святослава Вакарчука піднімають їх дух. Для військових гурт присвятив пісню "Мить", яка є дуже символічною.

Не можна втрачати надію. Не можна здаватися до останньої миті. Можливо саме вона, остання мить, принесе весну, яка стане початком нового життя,
– розповів Святослав Вакарчук.

 

"Океан Ельзи" – єдиний в Україні гурт, якому вдалось зібрати цілий стадіон "Олімпійський". Вперше це сталось у 2014 році – тоді послухати пісні колективу прийшли понад 70 тисяч українців, а за 2 роки кількість слухачів зросла на 20 тисяч. День Незалежності у 2018 році встановив своєрідний рекорд – близько 100 тисяч меломанів прийшли на головну арену країни. 

 

Такий ажіотаж щодо виступу "Океан Ельзи" виправданий, адже Святослав Вакарчук наче об'єднує тисячі українців в одне ціле. Сам концерт артиста – це завжди щось особливе: співак, як ніхто інший, вміє подати патріотичні слова так, що кожна людина закарбує їх у своїй пам'яті. Саме Святослав Вакарчук вміє поєднати запальні танці та виконання пісні на освітлювальній колоні з патріотизмом, лірикою та мудрістю багатьох поколінь. Саме його концерти привертають увагу як молоді, так і старшого покоління. Та саме його енергія є просто незабутньою. 

Дивіться відео з грандіозного концерту "Океан Ельзи" в Києві:

 

Теги: Новини України День Незалежності LifeStyle Музика Океан Ельзи Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
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