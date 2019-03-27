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      Масштабний проект Veteran Hub: як військовим допомагають адаптуватися та знайти роботу

      VETERANO блог 45 Читать новость на русском

      Коли я повернувся з війни влітку 2015 року – в Україні не було практично ніяких державних програм для ветеранів. Але наразі відомо про багато різних волонтерських проектів. Зокрема, одним із найкрутіших і точно наймасштабніших є Veteran Hub.

      У 2015 році в Україні існували лише деякі волонтерські організації, що допомагали армії, а ті, хто повертався з війни додому, у переважній більшості залишались сам на сам зі своїми проблемами.

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      Саме тому тоді ми створили спілку ветеранів АТО, щоб намагатися допомагати побратимам, які повертаються з війни, родинам загиблих і просто для того, щоб бути активними і корисними членами свого суспільства.

      Та сьогодні існує вже ціла низка волонтерських проектів, які надають безліч важливих і потрібних послуг ветеранам. Я хочу познайомити вас з одним із найкрутіших і точно наймасштабніших таких проектів. Це – Veteran Hub.

      Що відомо про Veteran Hub?

      Veteran Hub – це простір, створений для того, щоб централізовано надавати послуги ветеранам, працівникам сектору безпеки, їх рідним та близьким, а також підтримувати їхнє "влиття" у цивільне життя. Основна ідея – зробити існуючі послуги доступними. Тобто, об’єднати під одним дахом найкращі організації та надати гідні умови для їх роботи.

      Veteran Hub
      Veteran Hub допомагає ветеранам адаптуватися

      Звертатися до "Хабу" можуть не лише ветерани, але й поліцейські, люди, що були в полоні, волонтери, рятувальники і військовослужбовці. Ідея в тому, щоб підтримати працівників сектору безпеки та об’єднати їх досвід заради спільної мети – безпечного майбутнього країни. До речі, працюють в "Хабі" також ветерани та їхні сім’ї.

      Де можна знайти Veteran Hub?

      Якщо вам все ще не дуже зрозуміло, про що я розповідаю, тоді я розкажу, як це виглядає. "Хаб" знаходиться у Києві, на 20-му поверсі телецентру "Олівець". Це більш ніж 800 квадратних метрів світлого і зручного простору з крутою атмосферою і навіть Sony PlayStation там є із великим телевізором.

      Veteran Hub зручний для людей з інвалідністю, батьків з візочками та дітей. Сюди можна приходити з собаками (тільки просять тримати їх на повідку). Але сюди не можна в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, і тут не можна проявляти насильство.

      Є у хабі також юрист-фахівець, який консультує з питань отримання УБД, пільг, права на землю та інших питань, а ще – психологічний консультант та спеціаліст з працевлаштування. Тут можна не лише вирішити якісь свої робочі питання, але й відпочити та зустрітитися з побратимами і посестрами.

      Що пропонує Veteran Hub?

      Що ще є в "Хабі"? Коворкінг, де працюють організації-резиденти. Усі вони знаходяться тут безкоштовно, але й не отримують від "Хабу" жодного фінансування. Вільні місця в коворкінгу можна займати, позичивши на рецепції комп’ютер. Наприклад, якщо хочете тихенько попрацювати.

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      Також є величезний лекторій на 120 місць. Тут постійно відбуваються якісь події: кінопокази, презентації книг, лекції на військові та медичні теми, зустрічі з міністром у справах ветеранів. Лекторій можна забронювати для вашої події, якщо вона некомерційна. А ще в "Хабі" працюють декілька організацій, які займаються психологічною підтримкою не лише ветеранів, а й членів їхніх родин.

      З якими питаннями можна звертатися до Veteran Hub?

      Всього у Veteran Hub зараз знаходиться 11 громадських організацій. В них можна отримати юридичну підтримку у справах, пов’язаних з участю у бойових діях. Сюди звертаються ті, хто немає офіційного статусу УБД – як от добровольці. Тут готові надати безоплатну правову допомогу, наприклад, якщо потрібен супровід у суді.

      Надають у "Хабі" також психологічну підтримку – є для цього спеціальна закрита кімната для консультацій, де затишно і тихо. Також є організації, готові працювати з людьми, які пережили полон чи тортури – це "блакитний птах".

      Там же допоможуть написати резюме, якщо ви шукаєте роботу, і зорієнтують, як себе вести під час співбесід. Але і це ще не все. Ще є Ліга медіаторів України, яка пропонує допомогу у вирішенні сімейних конфліктів, щоб можна було домовитись у досудовому порядку та знайти вигідне та комфортне для обох сторін рішення.

      Група Активної Реабілітації на чолі з Уляною та Віталієм Пчолкіними навчають людей з інвалідністю найбільш потрібним навичкам. Собаки-терапевти із "Друг Героя" після понад 2 років навчання професійно надають емоційну підтримку. "Жовтий автобус" – організація, що робить освітні проекти для дітей зі Сходу, ветеранів та військових. І, звичайно, компанії Veterano Group, які організовують Veteran Business Club та консультують підприємців-початківців.

      У Veteran Hub є собаки-терапевти
      У Veteran Hub є собаки-терапевти

      Що б не відбувалось у вашому житті, у Veteran Hub ви зможете отримати підтримку та розуміння, побути серед своїх і відпочити. Але ви маєте усвідомлювати, що тут нічого не робитимуть за вас. Ви отримаєте усю необхідну інформацію, розберете складні ситуації, але головне – ви навчитесь і далі зможете робити це все самостійно.

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      Автор: Леонід Остальцев
      Теги: Новини Києва Відеоблоги Війна на Донбасі VETERANO блог АТО
      Джерело: 24 Канал
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