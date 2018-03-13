Масштабну пожежу на складах у Києві ліквідували

13 березня 2018 року у Києві горіли приміщення на території столичного комбінату "Поліграфкнига" у Святошинському районі. Це приблизно 700 квадратних метрів. За словами місцевих, там зберігають речі для продажу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Очевидці чули звуки вибухів. У будівлі провалилася стіна і вилетіли вікна.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 Каналу Олексій Кондаков.

Пожежа розпочалась 13 березня приблизно о 17 годині, тоді ж представники ДСНС отримали виклик. До складських приміщень одразу виїхало кілька бригад. На складі зберігалися різні продукти, будівельні матеріали, в тому числі і легкозаймисті. Через це, можливо, пожежа і розповсюдилась приблизно на 800 квадратних метрів.

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Щодо причин – поки що нічого невідомо. Постраждалих немає, проте під час ліквідації пожежі було чутно кілька вибухів. Можливо, це були газові балони, адже згодом рятувальники винесли з приміщення ще 60 таких.

Пожежу вже ліквідували, наразі збирають уламки.

Нагадаємо, у вівторок, 13 березня, в Києві на вулиці Інститутській на припаркований автомобіль BMW впала величезна брила льоду.