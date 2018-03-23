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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Masters of Anima: чим вражатиме нова гра від Passtech Games

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Masters of Anima
Masters of Anima / Фото з вільних джерел

Інді-розробники із Passtech Games, які відомі завдяки стратегіям Space Run та Space Run Galaxy, ще минулого року в листопаді представили гру Masters of Anima – незвичну суміш RPG та стратегії. Реліз гри вже призначили на 10 квітня.

Про це повідомляє ресурс GFC.

Видавець гри – Focus Home Interactive. Розробники оголосили, що прем'єра відбудеться одночасно на всіх платформах – на комп'ютерах, PS4, Xbox One та Nintendo Switch.

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В центрі сюжету опинився молодий чоловік на ім'я Отто, він учень "Аніми", який володіє незвичними магічними можливостями, які наповнюються всіма живими створіннями світу Іскра (Spark). Герой мріє стати сильнішим та отримати звання майстра, аби одружитися на своїй коханій Анні. Проте дівчину викрадають големи на чолі із злим чаклуном Заром. Тому Отто доведеться поспішити на пошуки негідника та врятувати наречену.

Трейлер гри Masters of Anima дивіться відео.

Механіка Masters of Anima обертається навколо "прийняття швидких тактичних рішень і заклику до 100 дружніх вартових, які борються на стороні гравця". Кожен з них володіє унікальними вміннями, на комбінуванні яких ґрунтується успіх сутичок. Крім цього, варту можна використовувати для вирішення головоломок і взаємодії з елементами локації. Вони зможуть пробивати вам шлях, переміщати великі предмети і захищати вас від природних катаклізмів.

Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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