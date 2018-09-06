Від чого рятує "Мастодинон": інструкція

Краплі "Мастодинон" застосувують у гінекологічній практиці – у комплексному лікуванні передменструальнго синдрому, порушеннях жіночого циклу, болю у молочних залозах тощо.

Застосування. Гомеопатичний препарат "Мастодинон" застосовують при лікуванні передменструальнго синдрому, порушеннях жіночого циклу, болю у молочних залозах, при головних болях та мігренях, нестійкому емоційному стані, набряках, закрепах.

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Особливості застосування. Препарат не можна використовувати для лікування злоякісних пухлин молочних залоз.

Протипоказання. Препарат не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю та не рекомендується застосовувати дітям та підліткам до 18 років. Застосування гомеопатичних лікарських засобів може призвести до тимчасового погіршення вже наявних симптомів (початкове загострення).

Таблетки містять молочний цукор (лактозу), тож його не варто приймати хворим, що мають чутливість до лактози або порушення її всмоктування.

Побічні реакції. Можуть виникати алергічні реакції (зокрема, набряк обличчя), задишку та утруднене ковтання. Можливі алергічні шкірні реакції (включаючи висипання, свербіж, кропив’янку), головний біль, запаморочення, шлунково-кишкові розлади (нудота, біль у шлунку), акне, а також порушення менструального циклу.

У випадку виникнення будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

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