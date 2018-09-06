19:32
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 19°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Від чого рятує "Мастодинон": інструкція

18 Читать новость на русском
Мастодинон – інструкція і ціна в аптеках
Мастодинон – інструкція і ціна в аптеках / birmingham.ac.uk

Краплі "Мастодинон" застосувують у гінекологічній практиці – у комплексному лікуванні передменструальнго синдрому, порушеннях жіночого циклу, болю у молочних залозах тощо.

Застосування. Гомеопатичний препарат "Мастодинон" застосовують при лікуванні передменструальнго синдрому, порушеннях жіночого циклу, болю у молочних залозах, при головних болях та мігренях, нестійкому емоційному стані, набряках, закрепах.

Читайте також: Що таке гомеопатія і чим вона може бути небезпечна

Особливості застосування. Препарат не можна використовувати для лікування злоякісних пухлин молочних залоз.

Протипоказання. Препарат не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю та не рекомендується застосовувати дітям та підліткам до 18 років. Застосування гомеопатичних лікарських засобів може призвести до тимчасового погіршення вже наявних симптомів (початкове загострення).

Таблетки містять молочний цукор (лактозу), тож його не варто приймати хворим, що мають чутливість до лактози або порушення її всмоктування.

Побічні реакції. Можуть виникати алергічні реакції (зокрема, набряк обличчя), задишку та утруднене ковтання. Можливі алергічні шкірні реакції (включаючи висипання, свербіж, кропив’янку), головний біль, запаморочення, шлунково-кишкові розлади (нудота, біль у шлунку), акне, а також порушення менструального циклу.

У випадку виникнення будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Ліки Медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
сьогодні, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
 5 вересня , 15:29
Топ-7 лікарів України, які вразили світ
 6 серпня , 14:22
Помруть мільйони: лікар розповіла про нову страхітливу пандемію
 29 червня , 14:17
В Україні заборонили антибіотик з широким спектром дії
 5 липня , 13:15
У Хмельницькому різко підскочила кількість хворих на сальмонельоз
 22 червня , 18:21
Вчені відкрили небезпечний штам палички, яки викликає галюцинації і слабоумство
 30 травня , 19:31
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук