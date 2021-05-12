Не вперше мастурбував під вікнами будинків: під Одесою затримали публічного онаніста – відео

На Одещині до муніципальної варти міста Чорноморськ повідомили, що у дворі будинку мастурбує чоловік. Містянам вдалося зняти на відео його мастурбацію вже вдруге. Однак цього разу чоловіка таки затримали.

Це трапилося ввечері 11 травня. Повідомили про порушення мешканці 34 будинку вулиці Паркова.

До теми У центрі Львова голий чоловік мастурбував на балконі: відео 18+

Більше про цей інцидент

На місце одразу прибули кілька правоохоронців. Вони затримали зловмисника. Після цього з ним провели профілактичну розмову та відпустили.



Правоохоронці спілкуються з онаністом / Фото Муніципальної варти Чорноморська

На фото, які оприлюднила Муніципальна варта, правоохоронці стоять з кийками. Однак невідомо, чи застосовували силу до затриманого.

Що було раніше

Цей чоловік прославився у Чорноморську схожим випадком ще 19 квітня.

Тоді його зняла на відео жінка, яка гуляла з однорічною донькою.

Чоловік у той день почав задивлятися на дитину.

Після цього він витягнув статевий орган і почав мастурбувати.

Це сталося в самісінькому центрі міста.

Чоловік мастурбує в центрі Чорноморська: відео 04868.com.ua