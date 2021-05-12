Не вперше мастурбував під вікнами будинків: під Одесою затримали публічного онаніста – відео

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На Одещині до муніципальної варти міста Чорноморськ повідомили, що у дворі будинку мастурбує чоловік. Містянам вдалося зняти на відео його мастурбацію вже вдруге. Однак цього разу чоловіка таки затримали.

Джерело:

Муніципальна варта Чорноморська

Це трапилося ввечері 11 травня. Повідомили про порушення мешканці 34 будинку вулиці Паркова.

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Більше про цей інцидент

На місце одразу прибули кілька правоохоронців. Вони затримали зловмисника. Після цього з ним провели профілактичну розмову та відпустили.


Правоохоронці спілкуються з онаністом / Фото Муніципальної варти Чорноморська 

На фото, які оприлюднила Муніципальна варта, правоохоронці стоять з кийками. Однак невідомо, чи застосовували силу до затриманого.

Що було раніше

  • Цей чоловік прославився у Чорноморську схожим випадком ще 19 квітня.
  • Тоді його зняла на відео жінка, яка гуляла з однорічною донькою.
  • Чоловік у той день почав задивлятися на дитину.
  • Після цього він витягнув статевий орган і почав мастурбувати.
  • Це сталося в самісінькому центрі міста.

Чоловік мастурбує в центрі Чорноморська: відео 04868.com.ua

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