Матч Чехія – Україна: в якій формі зіграють збірні у матчі Ліги націй
Сьогодні, 6 вересня, збірна України зіграє перший матч у Лізі націй. Суперником "синьо-жовтих" стала збірна Чехії, а сам матч відбудеться у чеському містечку Угерське Градіште на стадіоні імені Мирослава Валенти.
Вже відомо, у якій формі зіграють обидві збірні. Збірна України вийде на поєдинок у жовтому комплекті амуніції, а чеська команда — комбінованому, червоно-синьому.
Читайте також: Чехія – Україна: історія протистоянь команд та цікаві факти перед матчем Ліги націй
Форми команд на матч Чехія – Україна (фото: ФФУ)
Нагадаємо, перед цим матчем збірна України презентувала оновлену форму.
Читайте також: На новій формі збірної з футболу красується напис "Слава Україні": фото
Гра Чехія – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"28 травня 2010 , 18:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"2 червня 2010 , 18:20
"Пандурій" проти "Дніпра" - "шахтарський" привіт для "Карпат", зустріч з Владом не Дракулою18 вересня 2013 , 17:04
Ще один крок до чемпіонства. "Валенсія" - "Атлетіко" - 0:1. ВІДЕО27 квітня 2014 , 19:55