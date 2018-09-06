Матч Чехія – Україна: в якій формі зіграють збірні у матчі Ліги націй

Збірна України зіграє проти Чехії в оновленій формі / ФФУ

Сьогодні, 6 вересня, збірна України зіграє перший матч у Лізі націй. Суперником "синьо-жовтих" стала збірна Чехії, а сам матч відбудеться у чеському містечку Угерське Градіште на стадіоні імені Мирослава Валенти.