Матч "Чорноморця" з "Арсеналом" можуть відмінити через проблеми зі стадіоном

Матч чемпіонату України між одеським "Чорноморцем" та київським "Арсеналом" може не відбутися.

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Недільний поєдинок під загрозою зриву через відсутність теплопостачання, передає segodnya.ua.

Директор стадіону "Чорноморець" Сергій Сиволап розповів, що два тижні безуспішно намагається достукатися до міськтепломережі. Однак для нього незрозуміло, чому досі не дають тепло.

Ми не хочемо ризикувати здоров'ям учасників матчу, глядачів, дітей. Якщо тепло не дадуть в п'ятницю, то доведеться скасувати поєдинок. А наскільки я зрозумів, назустріч ніхто йти не збирається,

– заявив директор стадіону.

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За його словами, не обігріваються ні приміщення, ні газон. Однак Сиволап стверджує, що поле в придатному для гри стані.

Так, грати можна, а ось всім, хто буде спостерігати за грою, буде дуже некомфортно,

– додав він.

В "Арсеналі" кажуть, що планують їхати в Одесу, адже "моряки" з приводу перенесення гри до них поки не зверталися.

Нагадаємо, що Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України оштрафував одеський "Чорноморець" за безпорядки їх фанатів під час матчів чемпіонату та Кубку України.