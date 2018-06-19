Матч ЧС-2018 атакували комахи: футболісти і журналісти рятувались, як могли
У понеділок, 18 червня, у російському Волгограді, який потерпає від навали комах, відбувся перший матч ЧС-2018.
У поєдинку між збірними Англії та Тунісу, нелегку перемогу таки вдалось втримати збірній з Об’єднаного Королівства. Матч закінчився з рахунком 2:1.
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Напередодні поєдинку гравці, фани та журналісти, які прибули у Волгоград, були шоковані кількістю мошкари, яка атакувала місто.
Дивіться відео, як комахи атакують футболістів на матчі між Тунісом та Англією ЧС-2018 у Росії:
Через навалу комах спортсменам роздали спеціальні спреї, якими вони бризкались навіть на полі.
Вболівальникам навіть дозволили проносити балончики з репелентами у фан-зону, хоча в інших містах правилами це заборонено.
Журналістка німецького телеканалу ARD, щоб захиститись від комах, вела включення з "Волгоград-Арени" в антимоскітній масці.
А британський журналіст не приховував свого роздратування, коли мошкара заважала йому вести прямий ефір.