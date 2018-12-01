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      Матч "Десна" – "Зоря" перенесли через погодні умови

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      Матч Десна – Зоря перенесли
      Матч Десна – Зоря перенесли / twitter.com/FCZoryaOfficial

      Початку матчу 17-го туру чемпіонату України "Десна" – "Зоря" перенесли на годину через сильні снігопади.

      Старт поєдинку був запланований на 14:00 1 грудня, але через снігопад поле "Оболонь-Арени" виявилося не готове до матчу. Facebook "Зорі" повідомляє, що поле активно очищають і матч розпочнеться о 15:00.

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      Нагадаємо, що у понеділок, 26 листопада, офіційний сайт "Десни" повідомляв, що матч проти "Зорі" відбудеться не в Чернігові, а у Києві через відсутність підігріву на стадіоні імені Гагаріна.

      А вже 27 листопада в офіційному повідомленні про перенесення додали інформацію про рекомендації правоохоронних органів після введення воєнного стану.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт ФК Зоря УПЛ Футбол ФК Десна
      Джерело: 24 Канал
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