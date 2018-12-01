Матч "Десна" – "Зоря" перенесли через погодні умови

Початку матчу 17-го туру чемпіонату України "Десна" – "Зоря" перенесли на годину через сильні снігопади.

Старт поєдинку був запланований на 14:00 1 грудня, але через снігопад поле "Оболонь-Арени" виявилося не готове до матчу. Facebook "Зорі" повідомляє, що поле активно очищають і матч розпочнеться о 15:00.

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Внимание!!! Учитывая форс-мажорные обстоятельства в виде погоды и неполной готовности стадиона к игре, сегодняшний матч начнется в 15.00. Только что это решение было официально принято дирекцией УПЛ и согласовано с клубами. Если игра не начнется в это время, то не начнется вообще pic.twitter.com/cL4ZaVDLDU — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 1 декабря 2018 г.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 листопада, офіційний сайт "Десни" повідомляв, що матч проти "Зорі" відбудеться не в Чернігові, а у Києві через відсутність підігріву на стадіоні імені Гагаріна.

А вже 27 листопада в офіційному повідомленні про перенесення додали інформацію про рекомендації правоохоронних органів після введення воєнного стану.

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