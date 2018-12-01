Матч "Десна" – "Зоря" перенесли через погодні умови
Початку матчу 17-го туру чемпіонату України "Десна" – "Зоря" перенесли на годину через сильні снігопади.
Старт поєдинку був запланований на 14:00 1 грудня, але через снігопад поле "Оболонь-Арени" виявилося не готове до матчу. Facebook "Зорі" повідомляє, що поле активно очищають і матч розпочнеться о 15:00.
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Нагадаємо, що у понеділок, 26 листопада, офіційний сайт "Десни" повідомляв, що матч проти "Зорі" відбудеться не в Чернігові, а у Києві через відсутність підігріву на стадіоні імені Гагаріна.
А вже 27 листопада в офіційному повідомленні про перенесення додали інформацію про рекомендації правоохоронних органів після введення воєнного стану.
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