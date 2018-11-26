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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Матч "Десна" – "Зоря" відбудеться на "Оболонь-Арені"

      60 Читать новость на русском
      "Оболонь-Арена"
      "Оболонь-Арена"

      Матч 17-го туру української Прем’єр-ліги "Десна" - "Зоря" відбудеться не у Чернігові, як було заплановано, а у Києві, на "Оболонь-Арені", на якій проводить свої матчі команда з Першої ліги – "Оболонь-Бровар".

      За інформацією FootballHub, на стадіоні імені Юрія Гагаріна в Чернігові так і не змогли вирішити проблему з підігрівом поля.

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      Після 16 турів чемпіонату України "Десна" має в своєму активі 23 очки і займає 5 місце. "Зоря" на 7 позиції, в її активі 22 пункти.

      Нагадаємо, що матч "Десна" – "Зоря" відбудеться 1 грудня. Початок гри – о 14:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт УПЛ Футбол ФК Десна ФК Зоря
      Джерело: 24 Канал
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