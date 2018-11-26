Матч 17-го туру української Прем’єр-ліги "Десна" - "Зоря" відбудеться не у Чернігові, як було заплановано, а у Києві, на "Оболонь-Арені", на якій проводить свої матчі команда з Першої ліги – "Оболонь-Бровар".

За інформацією FootballHub, на стадіоні імені Юрія Гагаріна в Чернігові так і не змогли вирішити проблему з підігрівом поля.

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Матч Десна-Зоря відбудеться на Оболонь-Арені

У Чернігові гостро стоїть питання підігріву.

ФК Оболонь pic.twitter.com/2uRu7NdRRU — FootballHub (@FootballHub_Ua) 26 ноября 2018 г.

Після 16 турів чемпіонату України "Десна" має в своєму активі 23 очки і займає 5 місце. "Зоря" на 7 позиції, в її активі 22 пункти.

Нагадаємо, що матч "Десна" – "Зоря" відбудеться 1 грудня. Початок гри – о 14:00.

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