Матч "Десна" – "Зоря" відбудеться на "Оболонь-Арені"
Матч 17-го туру української Прем’єр-ліги "Десна" - "Зоря" відбудеться не у Чернігові, як було заплановано, а у Києві, на "Оболонь-Арені", на якій проводить свої матчі команда з Першої ліги – "Оболонь-Бровар".
За інформацією FootballHub, на стадіоні імені Юрія Гагаріна в Чернігові так і не змогли вирішити проблему з підігрівом поля.
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Після 16 турів чемпіонату України "Десна" має в своєму активі 23 очки і займає 5 місце. "Зоря" на 7 позиції, в її активі 22 пункти.
Нагадаємо, що матч "Десна" – "Зоря" відбудеться 1 грудня. Початок гри – о 14:00.
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Джерело: 24 Канал
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