Матч Динамо – Шахтар: у яких формах зіграють футболісти
Матч між "Динамо" та "Шахтарем" у фіналі Кубка України розпочнеться о 20:30 9 травня на "Дніпро Арена". Перед грою команди визначилися з формою, в якій вийдуть на цю гру.
Зазначається, що "Динамо" зіграє у своїй традиційній цього сезону синій формі. Воротар буде у жовтому светрі.
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Форма "Динамо" на фінал Кубка України
Щодо "Шахтаря", то донеччани на цей матч вийдуть у помаранчево-чорній формі. Їх воротах буде у зеленому.
Форма "Шахтаря" на фінал Кубка України
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Джерело: 24 Канал
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