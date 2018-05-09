Матч Динамо – Шахтар: у яких формах зіграють футболісти

Динамо та Шахтар визначилися з формою на фінал Кубка України 9 травня 2018 року

Матч між "Динамо" та "Шахтарем" у фіналі Кубка України розпочнеться о 20:30 9 травня на "Дніпро Арена". Перед грою команди визначилися з формою, в якій вийдуть на цю гру.