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Матч "Динамо" проти "Маріуполя" довелося перенести: дата матчу

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"Маріуполь" прийме "Динамо" аж у вересні
"Маріуполь" прийме "Динамо" аж у вересні

Четвертий тур УПЛ заплановано на 11-12 серпня. Однак "Маріуполь" та київське "Динамо", які мали зіграти, не зможуть провести гру в ці дні.

Все через участь обох команд у кваліфікації єврокубків – "Динамо" у Лізі Чемпіонів, а "Маріуполя" у Лізі Європи.

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У пункті 11 статті 9 Регламенту змагань УПЛ зазначено: "Проміжок між двома офіційними матчами команди клубу (зокрема змагання УПЛ та клубні змагання УЄФА) повинен становити не менше двох календарних днів".

Згідно з жеребом, "Маріуполь" перший матч проти "Бордо" зіграє у четвер, 9 серпня. Відтак свою наступну гру, згідно з правилами, не може провести швидше неділі, 12 серпня. "Динамо" матч-відповідь проти "Славії" ж зіграє у вівторок, 14 серпня. Тому попередній матч команда мала б провести ще в суботу, 11 серпня. Через таку накладку матч доведеться перенести.

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За даними Tribuna.com, гра відбудеться аж 26 вересня. На цю дату заплановані матчі 1/16 Кубка України. "Динамо" та "Маріуполь" цю стадію турніру пропускають і стартують лише з 1/8 фіналу. Тож можуть провести матч у Маріуполі.

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Теги: Новини України Новини спорту Динамо УПЛ ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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