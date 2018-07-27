Матч "Динамо" проти "Шахтаря" міг відбутися за порожніх трибун: деталі

У п'ятницю, 3 липня, київське "Динамо" зіграє матч третього туру УПЛ проти донецького "Шахтаря". Ця гра відбудеться на НСК "Олімпійський". І її зможуть побачити глядачі на трибунах. Однак матч міг відбутися за порожніх трибун.

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Нагадаємо, під час матчу 32 туру УПЛ сезону 2017-2018 у Києві між "Динамо" та "Шахтарем" 20 травня 2018 року, вболівальники вибігли на поле. Окрім того, за їх участі сталася сутичка з футболістами "Шахтаря". Внаслідок цього Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ вирішив оштрафувати "Динамо" на 500 тисяч гривень. Також кияни мали провести наступний домашній матч без глядачів. Покарання "Динамо" відбуло вже у новому сезоні у матчі проти полтавської "Ворскли". "Шахтар" ж сплатив 150 тисяч гривень штрафу, а також "гірникам" було заборонено здійснювати організований виїзд вболівальників на наступний матч Прем’єр-ліги.

За словами голови КДК Андрія Шумілова, "Динамо" і "Шахтар" заслуговували на більш жорсткіше покарання.

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"Якби ми керувалися таким підходом (формальні юридичні аспекти справи, – 24 Канал), то, наприклад, за поведінку вболівальників в останньому матчі УПЛ сезону-2017/2018 "Динамо" та "Шахтар" отримали б більш суворі покарання. І тоді матч 3-го туру вже поточного чемпіонату між киянами та гірниками також міг пройти без глядачів. Проте КДК тоді взяв до уваги інтереси уболівальників і обмежився м’якішим покаранням: один домашній матч без глядачів для "Динамо", чиї уболівальники вибігали на поле та вдарили прямо на полі гравця команди-суперниці, та один матч без гостьового сектора для "Шахтаря", чиї уболівальники скоїли менш резонансні порушення. Хоча, повторююсь, удар уболівальником "Динамо" гравця "Шахтаря" прямо на футбольному полі — це дуже серйозне порушення" – заявив Андрій Шумілов.

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