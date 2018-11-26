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      Матч Динамо у Лізі Європи судитиме арбітр, який призначив неіснуюче пенальті у ворота Шахтаря

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      Іван Бебек
      Іван Бебек

      У четвер, 29 листопада, київське "Динамо" зіграє матч Ліги Європи проти "Астани" у Казахстані. Матч довірили обслужити бригаді арбітрів на чолі з 41-річним Іваном Бебеком з Хорватії.

      Цей арбітр п’ять разів судив матчі українських команд у єврокубках. Один з цих матчів за участі "Динамо" – у 2013 році на виїзді проти французького "Бордо". Кияни тоді програли 1:0.

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      Згодом у 2015 році він судив маті БАТЕ – "Шахтар" (0:7), "Дніпро" – "Аякс" (1:0) та "Реал" – "Шахтар" (4:0). У 2018 році він був головним арбітром матчу "Маріуполь" – "Бордо" (1:3).

      Варто зазначити, що у матчі "Реалу" проти "Шахтаря" Іван Бебек призначив пенальті у ворота "гірників" після того, як м’яч влучив у впину тодішньому капітану донецької команди Даріо Срні. При цьому футболіст ще й отримав жовту картку у цьому епізоді.

      Момент, за який у ворота "Шахтаря" призначили пенальті у матчі проти "Реалу"

      Допомагати Івану Бебеку будуть Томіслав Петрович та Міро Гргич (лайнсмени), Маріо Зебец і Горан Габро (асистенти на лінії), а також Горан Патакі (четвертий суддя).

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      Нагадаємо, матч "Динамо" проти "Астани" відбудеться у четвер, 29 листопада. Початок матчу о 17:50 за київським часом.

      Теги: Спорт Динамо Футбол Ліга Європи Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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