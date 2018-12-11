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      Матч "Динамо" в Лізі Європи можуть перенести

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      Рішення, де проводити матч приймуть завтра
      Рішення, де проводити матч приймуть завтра / UA-Football

      Проведення матчу київського "Динамо" у Лізі Європи під загрозою зриву через несприятливі погодні умови.

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      "У зв’язку з останніми попередженнями щодо погодних катаклізмів з боку Гідрометцентру УЄФА має сумніви щодо проведення гри "Динамо" – "Яблонець" на НСК "Олімпійський" і розглядає варіант перенести його на стадіон "Динамо". Рішення приймуть завтра о 18:00 в залежності від погодної ситуації", – пише у Twitter журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

       

      Нагадаємо, що через воєнний стан, який був запроваджений у Харківській області, в УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 12 грудня у Києві на НСК "Олімпійський".

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи Динамо
      Джерело: 24 Канал
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