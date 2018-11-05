Матч "Дніпро" – "Крижані Вовки" перенесли через захворювання хокеїстів
Українська хокейна ліга повідомила про перенесення гри №45, запланованої на 4 листопада, між командами "Дніпро" та "Крижані Вовки" на 29 грудня 2018 року.
Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням ХК "Крижані Вовки" через хворобу і травм більшості гравців основного складу, а також з огляду на обопільну згоду клубів.
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У той же час, шанувальники хокею не залишилися без можливості споглядати хокей у вихідні. У неділю, 4 листопада, на своїй домашній арені "Дніпро" провів двосторонній матч для своїх вболівальників.
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Джерело: 24 Канал
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