10:00
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Матч дня
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Матч дня. "Металіст" проти "Говерли"

      Матч дня 197 Читать новость на русском

      В Лізі Європи у "Металіста" катастрофа, та й боротьбу за титул чемпіона України харківська команда, схоже, вже програла. Остання нагода зачепитись за трофей — Національний Кубок.

      В одній восьмій фіналу "Металісту" протистоїть "Говерла", яка у домашньому поєдинку довела, що до наступного раунду так просто грізного суперника не пустить  нічия 2:2.

      Однак, на думку фахівців, у матчі-відповіді в харків’ян не повинно було б виникнути труднощів. Коефіцієнт на перемогу господарів – лише 1,4.
      Для виходу у чвертьфінал "Металісту" вистачить мінімальної перемоги, вважають експерти сайту Football24.ua.

      Стартовий свисток поєдинку "Металіст" – "Говерла" пролунає в середу 29 жовтня о 19:30. Онлайн-трансляція кубкової дуелі Харкова і Ужгорода на порталі Football24.ua.

      Теги: Футбол Новини Харкова Ужгород
      Джерело: Телеканал новин "24"
      powered by lun.ua
      Новини за 28 жовтня 2014
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Сірі кардинали" українських політиків: хто "рішає" за владу
      сьогодні , 08:39 "Сірі кардинали" українських політиків: хто "рішає" за владу
      Артем Овдієнко 1139
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      18 листопада , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 521
      Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      18 листопада , 22:00 Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа 2164
      Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин
      18 листопада , 20:01 Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин
      1470
      Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня
      18 листопада , 19:30 Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня
      325
      Матч дня. "Реал" проти "Шальке"
       17 березня 2014 , 06:55
      Матч дня. "Атлетіко" - "Реал"
       1 березня 2014 , 07:23
      Матч дня: "Білорусь" проти "України"
       8 жовтня 2014 , 07:09
      Матч дня. Україна — Сенегал
       8 червня 2015 , 07:15
      Матч дня. "Шахтар" проти "Таврії"
       22 квітня 2014 , 07:29
      Матч дня. "Динамо" проти "Чорноморця"
       6 травня 2014 , 08:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук