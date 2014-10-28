Матч дня. "Металіст" проти "Говерли"

В Лізі Європи у "Металіста" катастрофа, та й боротьбу за титул чемпіона України харківська команда, схоже, вже програла. Остання нагода зачепитись за трофей — Національний Кубок.

В одній восьмій фіналу "Металісту" протистоїть "Говерла", яка у домашньому поєдинку довела, що до наступного раунду так просто грізного суперника не пустить — нічия 2:2.

Однак, на думку фахівців, у матчі-відповіді в харків’ян не повинно було б виникнути труднощів. Коефіцієнт на перемогу господарів – лише 1,4.

Для виходу у чвертьфінал "Металісту" вистачить мінімальної перемоги, вважають експерти сайту Football24.ua.

Стартовий свисток поєдинку "Металіст" – "Говерла" пролунає в середу 29 жовтня о 19:30. Онлайн-трансляція кубкової дуелі Харкова і Ужгорода на порталі Football24.ua.