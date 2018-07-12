Матч Хорватія-Англія став рекордним на українському телебаченні

У середу, 11 липня, визначилися фіналісти чемпіонату світу-2018.

Трансляція на телеканалі "Інтер" другого півфіналу між збірними Хорватії та Англії стала найбільш рейтинговим матчем з початку мундіалю. Матч подивилися 5,6 мільйона українських уболівальників, інформує прес-служба каналу.

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Це найвища цифра на українському ТБ для матчів чемпіонату світу-2018.

Частка поєдинку Хорватія-Англія серед глядачів 18+ ​​в Україні склала 29,1%, в містах з населенням понад 50 тис. – 32,3%. За аудиторією 18-54 у великих містах частка матчу – 32,2% – і це найвища частка для спортивної події з початку року.

Інший півфінал ЧС, в якому Франція обіграла Бельгію (1:0), зібрав більш скромні цифри – його подивилися 1,5 мільйона глядачів, але й цього вистачило, щоб матч був найбільш рейтинговою подією дня на українському ТБ.