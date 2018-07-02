20:56
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
14°C 10°C
  • вівторок
    19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Матч кваліфікації Чемпіонату світу перервали через масову бійку баскетболістів: відео

722 Читать новость на русском
Матч Філіппіни – Австралія
Матч Філіппіни – Австралія

У матчі кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року між збірними Філіппін та Австралії сталася масова бійка на майданчику. Команди гру так і не закінчили.

У третій чверті при рахунку 53:89 на користь австралійців, їх гравець Деніел Кікерт доволі грубо зіграв проти суперника. Через це розпочалася масштабна бійка, участь в якій взяли як і гравці на майданчику, так і запасні.

Читайте також: Збірна України з баскетболу отримала суперників у відборі на Чемпіонат світу

Після цього одразу 13 гравців були вилученні – 9 з команди Філіппін та 4 австралійців.

Відео бійки на матчі Філіппіни – Австралія

На сайті FIBA матч стоїть як незакінчений у третій чверті.

Теги: Новини спорту Баскетбол
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-5 найкращих смартфонів червня
сьогодні, 20:04 ТОП-5 найкращих смартфонів червня
206
Хто вказує суддям, які рішення потрібно виносити щодо майданівців
сьогодні, 18:00 Хто вказує суддям, які рішення потрібно виносити щодо майданівців
Роман Маселко 306
Як швидко приготувати смачну їжу
сьогодні, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Когда Украина получит свою независимую православную церковь
сьогодні, 17:00 Когда Украина получит свою независимую православную церковь
Семен Кабакаєв 1309
Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
сьогодні, 16:00 Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
Єгор Соболєв 543
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук