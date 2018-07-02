Матч кваліфікації Чемпіонату світу перервали через масову бійку баскетболістів: відео

У матчі кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року між збірними Філіппін та Австралії сталася масова бійка на майданчику. Команди гру так і не закінчили.

У третій чверті при рахунку 53:89 на користь австралійців, їх гравець Деніел Кікерт доволі грубо зіграв проти суперника. Через це розпочалася масштабна бійка, участь в якій взяли як і гравці на майданчику, так і запасні.

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Після цього одразу 13 гравців були вилученні – 9 з команди Філіппін та 4 австралійців.

Відео бійки на матчі Філіппіни – Австралія

#FIBA opens disciplinary proceedings against both teams for the most insane brawl everpic.twitter.com/qGTJ2ueIFM — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 2 липня 2018 р.

The #FIBA World Cup Qualifier got WILD at the end. These aren’t your classic #NBA “fights” my guy. pic.twitter.com/lFRDAoeDCv — Loose Change Podcast (@LooseChangePod) 2 липня 2018 р.

Philippines and Australian national basketball teams doing their best to make the game interesting with massive brawl... #FIBAWorldCup #FIBA #Basketbrawl pic.twitter.com/mLo5T8qvCU — Absolute Sports Network (@absolutesn) 2 липня 2018 р.

На сайті FIBA матч стоїть як незакінчений у третій чверті.