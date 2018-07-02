Матч кваліфікації Чемпіонату світу перервали через масову бійку баскетболістів: відео
У матчі кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року між збірними Філіппін та Австралії сталася масова бійка на майданчику. Команди гру так і не закінчили.
У третій чверті при рахунку 53:89 на користь австралійців, їх гравець Деніел Кікерт доволі грубо зіграв проти суперника. Через це розпочалася масштабна бійка, участь в якій взяли як і гравці на майданчику, так і запасні.
Читайте також: Збірна України з баскетболу отримала суперників у відборі на Чемпіонат світу
Після цього одразу 13 гравців були вилученні – 9 з команди Філіппін та 4 австралійців.
Відео бійки на матчі Філіппіни – Австралія
На сайті FIBA матч стоїть як незакінчений у третій чверті.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі