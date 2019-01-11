Матч Ліги Європи "Олімпіакос" – "Динамо" відбудеться з глядачами (оновлено)

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Олімпіакосом" і "Динамо" відбудеться із вболівальниками. Відповідне рішення ухвалив дисциплінарний комітет УЄФА.

УЄФА покарав "Олімпіакос" грою без глядачів, але це рішення відкладено на два роки, воно вступить в силу в сезоні 2020/21. Крім цього грецький клуб оштрафований на 90 тисяч євро.

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"Олімпіакосу" інкримінують три порушення, які клуб допустив у матчі Ліги Європи з "Міланом" – це вибігання фанатів на поле, блокування виходів зі стадіону та використання піротехніки.

Зазначимо, що матч-відповідь між "Динамо" і "Олімпіакосом" відбудеться в Києві 21 лютого і пройде з глядачами.

UPD: Раніше була інформація, що поєдинок"Олімпіакос" – "Динамо" відбудеться без уболівальників. Однак матч відбудеться з глядачами, а "Олімпіакос" проведе гру без уболівальників через два роки (в сезоні 2020/21).

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