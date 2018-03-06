Матч ЛЄ Лаціо – Динамо: стало відомо, хто судитиме та з якої він країни

Першу гру 1/8 фіналу Ліги Європи між італійським "Лаціо" та київським "Динамо" обслуговуватиме суддівська бригада зі Словаччини.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті УЄФА.

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Так, головним арбітром зустрічі буде 33-річний Іван Кружляк. Свого часу він грав на позиції воротаря в австрійському клубі "Берг", однак завершив кар'єру футболіста через травму. Професійно судити розпочав цей арбітр у 23 роки, а міжнародні матчі почав обслуговувати з 2011 року.

До слова, Кружляк раніше вже обслуговував поєдинки за участю команд з України, і в усіх вони святкували перемогу: у 2012-му матч Ліги Європи АІК — "Дніпро" (2:3), у 2013-му товариську гру Україна – Ізраїль (2:0) і у 2016-му у все тій же ЛЄ "Шахтар" — "Бешикташ" (2:0).

Допомагатимуть йому асистенти Томаш Сомолані та Браніслав Ханчко, а його помічниками будуть Петер Краловіч та Філіп Глова. Четвертим арбітром призначено Томаша Мокоша.