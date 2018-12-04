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      Матч "Шахтаря" проти "Ліона" у Лізі чемпіонів перенесли до Києва

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      "Шахтар" зіграє у Лізі чемпіонів у Києві на НСК "Олімпійський"
      "Шахтар" зіграє у Лізі чемпіонів у Києві на НСК "Олімпійський" / ФК "Шахтар"

      В УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 12 грудня у Києві на НСК "Олімпійський".

      Якщо напередодні лише звучали заяви футбольних чиновників щодо перенесення матчу, то цього разу на офіційному сайті УЄФА в розділі про матч вказано місце проведення НСК "Олімпійський" у Києві.

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      На сайті "Шахтаря" вже неможливо купити квитки на цей матч на стадіоні "Металіст" у Харкові.

      Варто зазначити, що причиною перенесення матчу з Харкова до Києва стало запровадження воєнного стану у Харківській області. В УЄФА заявили, що вони не проводитимуть матчі у таких регіонах.

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      "Ліон" має свій інтерес у перенесенні матчу. Французька команда поки посідає другу сходинку та випереджає "Шахтар" на два очки. У випадку перемоги "гірників", саме українська команда вийде у плей-офф Ліги чемпіонів.

      Також варто додати, що вже наступного дня на НСК "Олімпійський" має відбутися ще один матч єврокубків – київське "Динамо" прийматиме чеський "Яблонец". Це буде матч Ліги Європи.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстреному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запроваджено від 9:00 28 листопада.

       

      Теги: Спорт Шахтар Ліга чемпіонів Футбол
      Джерело: 24 Канал
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