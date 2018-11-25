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      Матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів буде обслуговувати щасливий для України рефері

      42 Читать новость на русском
      Іван Кружляк
      Іван Кружляк

      Стали відомі арбітри на поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів між "Хоффенхаймом" і "Шахтарем".

      Матч обслуговуватиме бригада рефері з Словаччини на чолі з Іваном Кружляком. У цьому році 34-річний арбітр вже працював на матчі за участю української команди, коли "Динамо" грало з "Лаціо" в Лізі Європи.

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      Його асистенти – Томаш Сомолані і Браніслав Ханцко, четвертий арбітр – Томаш Мокош, додаткові асистенти рефері – Петер Краловіч і Філіп Глова.

      Додамо, що після чотирьох зіграних турів "Шахтар" посідає останню сходинку групи F, маючи в активі 2 очки.

      Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі – о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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