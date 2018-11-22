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      Матч Світоліної потрапив у топ-5 найбільш сенсаційних у 2018 році

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      Еліна Світоліна стала переможницею підсумкового турніру WTA
      Еліна Світоліна стала переможницею підсумкового турніру WTA / twitter Elina Svitolina

      На сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA) підбивають підсумки 2018 року. Серед них і визначають матчі, які закінчилися з найбільш неочікуваним результатом. На другому місці опинився матч за участі українки Еліни Світоліної.

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      Це була третя гра групового етапу Підсумкового турніру у Сінгапурі. У ньому Світоліна зустрічалася з датчанкою Каролін Возняцкі. Перед тим українка перемогла у двох матчах, і для виходу у півфінал їй достатньо було виграти лише один сет.

      Матч проти Возняцкі у Світоліної зайняв дві з половиною години. Перший сет вона програла 5:7. Але зуміла переломити хід поєдинку у другому, вигравши його. При цьому у дванадцятому геймі на подачі Возняцкі за рахунку 6:5 на користь Світоліної, українка зуміла лише з п’ятої спроби реалізувати сет-пойнт.

      Вигравши цей сет, Світоліна тоді забезпечила собі місце у плей-офф, але це не зупинило її, і вона у підсумку виграла матч загалом. Завдяки цьому вона взяла реванш у Возняцкі за поразку в минулому році також на груповому етапі WTA. Окрім того, це була четверта перемога Світоліної над датчанкою в останніх п’яти матчах.

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      Вже згодом у півфіналі українка обіграє Кікі Бертнес, а у фіналі – Слоан Стівенс, та стане переможницею Підсумкового турніру WTA.

      До слова, матч з найбільш сенсаційним результатом стане відомий згодом.

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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