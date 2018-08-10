Матч "Олімпік" – "Львів" розпочнеться з хвилини мовчання

10 вересня "Олімпік" вдома буде приймати "Львів" у рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч почнеться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблого на цьому тижні в страшному ДТП вболівальника "Олімпіка" Романа Барило, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Відомо, що загиблий фан був лідером молодого фанатського руху "Олімпіка". Трагедія сталася в момент, коли він разом з батьками їхав на море в Одесу.

Також повідомляється, що зустріч між олімпійцями і львів'янами обслужить бригада арбітрів на чолі з Анатолієм Абдулою.

Матч 4-го туру УПЛ "Олімпік" – "Львів" відбудеться 10 серпня. Початок – о 19:00.

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