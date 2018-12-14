Матч відбору до Євро-2020 Україна – Сербія відбудеться у Львові, – ЗМІ

Поєдинок третього туру відбіркового циклу на чемпіонат Європи 2020 року з футболу між збірними України та Сербії відбудеться у Львові.

Зазначається, що дане рішення було прийнято Федерацією футболу України, повідомляє шоу "ТаТоТаке".

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Як відомо, сербські фанати неодноразово відзначалися провокаційними діями під час міжнародних спортивних заходів, в яких їх команди протистояли нашим спортсменам, що мали політичне підгрунття.

Відбірковий турнір проходитиме з березня по листопад 2019 року. З кожної групи до фінальної частини Євро-2020 виходить дві команди.

Нагадаємо, матч Україна – Сербія стане для нашої збірної першим домашнім у відборі на Євро-2020 і пройде 7 червня 2019 року.

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