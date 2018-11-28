Матч "Ворскли" перенесли в Київ на прохання "Арсеналу", але українці готуються у Полтаві: фото

"Ворскла", матч якої проти "Арсеналу" УЄФА вирішив перенести в Київ через воєнний стан, продовжує підготовку в Полтаві.

Як повідомляє Sport Arena, полтавський клуб направив в УЄФА документи з гарантіями безпеки й готовності аеропорту в Полтаві прийняти міжнародний літак. Працівники полтавчан вирушили в аеропорт, щоб перевірити все особисто.

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Однак відповідь від УЄФА поки не надійшла.

На цей момент готується газон і трибуни. Турнікетна система вже готова до роботи. На матч продано близько 16,5 тисяч квитків. Футболісти тренуються у Полтаві.



Фото: Євген Бриж

У прес-служба НСК "Олімпійський", куди перенесли матч, заявили, що не отримували звернень щодо проведення на київському стадіоні матчу "Ворскла" – "Арсенал".

Ніякої іншої інформації, крім тієї, що є на сайті УЄФА, у нас немає. Ми в режимі очікування,

– повідомили Tribuna.com у прес-службі НСК "Олімпійський".

За інформацією "Футбол News", поєдинок перенесений до Києва на прохання англійського клубу.

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"Арсенал" повинен був спочатку прилетіти до Харкова, який розташовується у зоні дії воєнного стану. Вже звідти на автобусі англійці доїхали б до Полтави. Зараз "Арсенал" вже перебронював рейс на Київ.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.



Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.